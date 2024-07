Marko Livaja odlazi iz Hajduka? Grci plasirali senzaciju: 'Pregovori su pri kraju'

Dok se u Hajduku raduju dolasku Ivana Rakitića, uz već predstavljenog Abdouliea Sanyanga Bambu, mogao bi im se dogoditi izlazni transfer kakvom se možda i nisu nadali. Iako sve ovo treba uzeti s određenom dozom rezerve, pojedini grčki mediji javljaju da su u tijeku intenzivni pregovori solunskog PAOK-a oko dovođenja Marka Livaje. Štoviše, Grci tvrde da su pregovori već u završnoj fazi, a s juga stižu i optimistične najave da će transfer Hajdukove ikone uskoro biti i finaliziran.

Grčka je ponuda, vele, već odavno poslana, a klubovi razgovaraju o modelu suradnje i dogovora po pitanju Livajinovg transfera. Inače, on ima ugovor s Hajdukom do lipnja 2027. godine, a više puta do sada je naglašavao da ne bi imao ništa protiv toga da svoju nogometnu karijeru završi upravo na Poljudu. Zato smo i naveli da sve to što pišu grčki mediji valja pažljivo i iz više kuteva razmotriti. Nije tajna, međutim, da PAOK jako želi Livaju koji je već igrao u Grčkoj, i to za atenski AEK, ali vrlo je upitno hoće li, kako to Grci tvrde, doći do zaključenja ovoga posla.

Ne treba ni govoriti što bi sada za Hajduk značio odlazak Livaje, prije početka nove sezone, europskih ispita i uslijed dolaska Rakitića, možda i Edina Džeke te još ponekog igrača. Aktualni prvak Grčke neće odustati tek tako, nije neizvedivo da Livaju dovedu potkraj prijelaznog roka koji traje još jako dugo. Livaja je u Hajduku od zime 2021. godine i u navedenom se razdoblju pokazao kao ključni igrač splitske momčadi na putu do dva osvojena Kupa.

