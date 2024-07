Gennaro Gattuso: Završavamo transfer Rakitića, nadam se da će biti brzo gotovo

Hajduk je danas u posljednjoj prijateljskoj utakmici uoči nove sezone svladao Široki Brijeg s 3:0. Nakon toga je svoje mišljenje dao trener Gennaro Gattuso.

- Zahvaljujem svim igračima, pogotovo onim koji su igrali ujutro, na 44 stupnja. Ne možemo reći da je to bila normalna utakmica, to je bila rovovska bitka. Najbitnije je da se nitko nije ozlijedio. Vrućina je svugdje u Europi. Ne podnosim alibije, alibi igrači nisu igrači. Takvi trebaju sjediti na tribinama. I ako su umorni trebaju dati sve od sebe, oni su nogometaši. Uvjeti su za sve isti, ja sam i kao igrač i kao trener navikao na takve stvari. Znam da je moj dinamičan stil igre teško održiv u ovakvim uvjetima. Igrači će morati to nastaviti pratiti, nema alibija, vrućina će proći. Jedina razlika od drugih klubova u kojima sam bio je što mi imamo samo jedan teren.

Hajduk je doveo Abdoulieja Sanyanga, a uskoro bi trebao potpisati i Ivan Rakitić.

- Sutra će se obaviti prvi testovi s novim igračem. Vidjet ćemo u kakvom je stanju došao, a momčadi će se odmah priključiti. Riječ je o jednom brzom igraču koji se baca na glavu te koji dobro probija linije. Završne stvari oko Rakitića se rješavaju, nadamo se kako će brzo i to biti gotovo. Zahvaljujem klubu na žrtvi, nemamo puno novca, svaki euro koji izađe iz kluba trebamo poštovati.

U kakvom je stanju Ivan Perišić?

- Dosta se trudi, ali vidi se da je još u oporavku. Drži se malo sa strane. Kada sam s 34 godine otišao u Sion, trebalo mi je neko vrijeme da se priviknem na stanje koje me tamo dočekalo. I Livaja i Rakitić i Perišić su veliki šampioni i veliki igrači, ali tu je još 25 drugih. Prema svima imam jednak odnos, Ivan treba nastaviti raditi jer teren je taj koji govori - rekao je Gattuso pa poslao poruku navijačima.

- Ne trebamo raditi velike najave za naše navijače, moramo govoriti sve na terenu. Nadam se da će nas navijači podržati, ne trebamo raditi pretjeranu euforiju. Nećemo najavljivati nikakve titule, nego ćemo se nastaviti truditi pa će rezultat doći.

