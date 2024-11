Manchester City doživio katastrofu u Portugalu, Milan srušio Real i Modrića na Bernabeuu

Potpuni potop favorita, sukus je prve večeri 4. kola ligaškoj dijela natjecanja u nogometnoj Ligi prvaka; Milan je u Madridu pobijedio Real sa 3-1, Sporting je u Lisabonu svladao Manchester City sa 4-1. Tri uzastopna poraza doživjela je momčad Pepa Guardiole u tjedan dana, što je nezapamćeno tijekom njegove osmogodišnje vladavine u Manchester Cityju. Prvo je poražen u Carabao kupu od Tottenhama (2-1), u prvenstvu od Bournemoutha (2-1), a na stadionu Jose Alvalade u Lisabonu presudio mu je 'hat-trickom' švedski napadač Viktor Gyokeres, iako je City poveo u 4. minuti golom Phila Fodena.

Prvi od svoja tri pogotka Gyokeres je postigao u 38. minuti. Na početku drugog dijela, u 46. minuti, Maximiliano Araujo je pobjegao gostujućoj obrani i pogodio za 2-1. Samo tri minute poslije Gyokeres je realizirao kazneni udarac, što ga je skrivio Joško Gvardiol, a isti je igrač u 81. minuti kompletirao 'hat-trick' još jednim precizno izvedenim jedanaestercem.Između dva kaznena udarca Sportinga, priliku za pogodak s bijele točke imao je i engleski prvak, ali je Erling Haaland iz sve snage poslao loptu u prečku.

Sportingov trener Ruben Amorim nije mogao zamisliti ljepši oproštaj od klube Sportinga što se tiče vođenja utakmica na domaćem terenu, kao ni bolju najavu svog skorog dolaska na Old Trafford, u crveni dio Manchestera. U početnoj postavi Cityja bili su Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Kovačić je zamijenjen u 85. minuti, a zaradio je i žuti karton u završnici prvog poluvremena. Nakon što je Barcelona u El Clasicu nokautirala Real Madrid pred njegovim navijačima u domaćem prvenstvu, isto je u Ligi prvaka iznenađujuće učinio Milan, klub u kojem je Carlo Ancelotti osvajao trofeje i kao igrač i kao trener.

Malick Thiaw je u 12. minuti doveo Milan u vodstvo. Izjednačio je u 23. minuti Vinicius Junior iz kaznenog udarca. Svom nekadašnjem klubu zabio je Alvaro Morata u 39. minuti i ponovno donio prednost Milanu. Konačnih 3-1 postavio je Nizozemac Tijani Reijnders u 73. minuti. Real je u 81. minuti postigao pogodak nade, ali je Rudigerov gol naknadno poništen intervencijom VAR sobe, zbog zaleđa u začetku akcije. Luka Modrić je bio u startnoj postavi, a zamijenjen je u 63. minuti.

Bila je ovo večer pobjeda Dinamovih budućih suparnika u Ligi prvaka, a najteže je do nje došla Borussia. Sturm je u Dortmundu držao 0-0 do 86. minute, a onda je Donyell Malen na asistenciju Serhoua Guirassyja donio pobjedu prošlogodišnjim finalistima Lige prvaka. Lovro Zvonarek je za austrijsku momčad odigrao cijelo drugo poluvrijeme. Slavilo se i na Celtic Parku, gdje je škotski prvak sa 3-1 svladao favorizirani RB Leipzig. Za Nijemce je sve dobro počelo, jer su poveli u 23. minuti golom Christopha Baumgartnera. No, već do poluvremena je Celtic preokrenuo rezultat, a oba je pogotka postigao Nicolas Kuhn, igrač koji je ponikao u Leipzigu. Konačnih 3-1 postavio je Japanac Reo Hatate. Tako je RB Leipzig doživio i četvrti poraz u novom formatu Lige prvaka.

Bologna je pred svojim navijačima poražena od Monaca s minimalnih 1-0, a tri boda gostima donio je Thilo Kehrer golom u 86. minuti. Nikola Moro je bio u početnom sastavu Bologne, ali je na poluvremenu zamijenjen, nakon što je u 27. minuti dobio žuti karton. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Liverpool koji je na Anfieldu svladao Bayer Leverkusen sa 4-0, ostavljajući aktualnog njemačkog prvaka drugu utakmicu zaredom bez pogotka.

Luis Diaz je u 61. minuti otključao bravu. Samo dvije minute poslije prednost je udvostručio Cody Gakpo. Diaz je u 83. minuti postigao svoj drugi pogodak, a u drugoj minuti dodatka je kompletirao 'hat-trick'. Liverpool je prva momčad koja je polovicu ligaškog dijela završila s maksimalnih 12 bodova, a može mu se pridružiti još samo Aston Villa, ako u srijedu pobijedi na gostovanju kod Club Bruggea. Jedina utakmica u kojoj u utorak nije bilo pobjednika odigrana je u Lilleu. Istoimeni domaćin je poveo u 27. minuti golom Jonathana Davida, a Juventusu je bod donio Dušan Vlahović pogotkom iz kaznenog udarca u 60. minuti.