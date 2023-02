Loš tjedan za hrvatske klubove, sve smo dalje od europske elite

U osmom kolu Lige prvaka vaterpolisti Jadrana poraženi su na gostovanju kod Barcelonete sa 6:8 (0:4, 2:2, 1:1, 3:1). Očekivan je to poraz jer su Španjolci pobijedili i u Splitu, ali rezultati po četvrtinama pokazuju da su se Splićani relativno dobro držali, osim u prvoj dionici. I to unatoč tome, što su, zbog štrajka u njemačkim zračnim lukama, u Barcelonu stigli preko Milana i to tek u ponoć, pa nikakvog rasplivavanja dan uoči utakmice nije bilo.

A pogotke za Jadran postigli su Bukić (2), Dužević (2), Marinić Kragić i Delić.

Večer prije istinsko razočaranje priredio je svojim navijačima dubrovački Jug AO koji je kod kuće izgubio od njemačkog Spandaua s 11:13. Tim porazom jugaši su napravili korak unatrag na putu ka završnom turniru u Beogradu, iako smo uvjereni da mogu do kraja sačuvati to četvrto mjesto u skupini koje i sad zauzimaju.

– Žalosno je to, ali naša igra ide od slabog ka lošijem. Ovo je svakako bila naša najlošija utakmica u novoj godini. Spandau je zasluženo pobijedio, a nama će sad biti jako teško doći do završnice – skrušeno je priznao Jugov trener Vjekoslav Kobešćak.

U nekim boljim vremenima hrvatski su klubovi dominirali Kupom prvaka (ukupno imaju 14 naslova: Mladost 7, Jug 4, Jadran 2, POŠK 1), ali posljednjih godina su sretni i ako se uopće plasiraju na Final Eight.