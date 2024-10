Livaja priznao da je za Hajduk igrao i bez treninga: 'Takve greške više neću raditi...'

Hajduk je pobjedom od 2:0 u 10. kolu HNL-a na gostovanju u Koprivnici povećao svoju prednost na ljestvici HNL-a. Splitska momčad sada prvim pratiteljima, Rijeci i Dinamu bježi za četiri boda. Pogotke za slavlje protiv Slaven Belupa postizali su Tomislav Božić (autogol) i Stipe Biuk, sve potkraj prvog poluvremena. Nakon utakmice igrače Hajduka počastio je večerom njihov trener Gennaro Gattuso, a izjavu je među ostalima dao i Marko Livaja. Zanimljivo, Livaja danas nije imao niti jedan udarac prema golu suparnika, što se rijetko događa.

"Jedna teška utakmica i tvrda, imali smo i malo sreće. Bilo je najbitnije uzeti tri boda nakon što su naši rivali izgubili bodove. Dosta smo patili, pogotovo tih prvih 20 minuta kad nismo bili najbolji. Teška utakmica, znamo da nije ovdje lako dobiti, ali uspjeli smo to izvući. Radi se o ozbiljnoj ekipi, koja je dobila Dinamo i trebala dobiti Rijeku i nadam se da će oni i dalje uzimati bodove. Prošlih godina imali smo probleme kad su rivali nešto kiksali, mi bismo zasrljali. Ove godine je specifično jer drukčije izgledamo i bolje to iskorištavamo. Da su nam rekli da bi nakon 10 kola imali 4 boda prednosti, potpisali bi, ali sad je najvažnije nastaviti dalje do kraja i nadam se da ova ekipa na čelu s trenerom može to izvući", rekao je Livaja za HRT.

Jesu li u VAR-sobi pomogli Hajduku? Pogledajte detalje koji su podigli puno prašine

Igra Hajduka pod vodstvom novog trenera Gennara Gattusa dobro funkcionira.

"Trener ima tu neku svoju viziju nogometa, želi da budemo tvrdi, da smo u niskom bloku. Ne želi da nešto poklanjamo. Ne igramo baš najbolji nogomet, ali imamo kvalitetu. Nadam se da ćemo se opustiti i igrati još bolji nogomet. Trener prati svaki detalj, nadam se da ćemo biti sve bolji kako prvenstvo ide. Svaki trener nosi svoje, neki su htjeli da ostanem sam naprijed i čekam kontru", kazao je Livaja.

Priznao je da je nekad utakmice znao igrati iako u tom tjednu ne bi ni trenirao.

"Bilo je nesreće, bio sam ozlijeđen, nekad nisam mogao trenirati pet dana, a igrao sam utakmicu. Kad si u Hajduku i kad si od dole, onda preko nekih stvari prelaziš. Iako znaš da nije to to, ali želiš pomoći momčadi. Nadam se da te greške neću više raditi u budućnosti. Prošle godine smo se opekli na euforiju. Sad smo godinu dana iskusniji. Hvala navijačima koji su nam podrška i nadam se da ćemo ih još više usrećiti", zaključio je.