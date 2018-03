Lewis Hamilton u lovu na Juana Manuela Fangia

Lewis Hamilton u nedjelju ulazi u svoj kokpit na startu sezone na Velikoj nagradi Australije u Melbourneu nakon zimskog sna koji je proveo ako ne hermetički zatvoren za javnost, onda sasvim neuobičajeno za njega daleko od očiju javnosti. Sezona pred njim je povijesna jednako kao i za njegova najvećeg suparnika, Nijemca Sebastiana Vettela...

Obojica napadaju peti naslov prvaka svijeta. S malom razlikom – Vettel taj naslov napada peti put, Hamilton prvi, budući da je u zadnje četiri sezone triput osvojio i tako se izjednačio s rivalom. A onaj tko peti put osvoji naslov prvaka, izjednačit će se s legendom koja je dugo vremena bila simbol apsolutnog vladara oktanskog cirkusa.

Izjednačit će se s Juanom Manuelom Fangiom koji je bio najveći u povijesti dok se nije pojavio Michael Schumacher i osvojio sedam naslova. A između njih dvojice “protekli su” Senna, Prost, Lauda, Stewart, Ascari...

Nema sumnje, ona formula 1 u kojoj je vladao argentinski majstor i današnja dva su različita sporta, ali i dalje su tu upravljač, staza i četiri kotača koja te moraju donijeti do cilja. Bolidi i njihovi motori danas su važniji nego ikada, ima li jačeg argumenta nego da je Hamiltonova vladavina započela otkako je posrnuli McLaren zamijenio Mercedesom! Vettel sezonu počinje jubilarnom 200. utrkom u karijeri i lovom na stoto postolje u F1.

Prijateljica Serena

Kad ih pitate za Fangija, evo što će današnji junaci koji ga se ne mogu sjećati, a pitanje je i jesu li vidjeli neku snimku njegove utrke, reći:

– Kad bismo gledali cjelokupnu sliku, onda je on najbolje što je formula 1 ikad imala – rekao je Vettel, a Hamilton je otišao i korak dalje nazvavši ga “kumom” formule 1 koji se utrkivao u vrijeme kad je to bilo najopasnije.

U jednom je Vettel u prednosti pred Hamiltonom. Mlađi je. Samim time, imat će prilike “prešišati ga” kad se Britanac povuče. I zato Hamilton želi stvoriti zalihu...

– Priznajem, postaje sve teže i zato se moram još više truditi. Psihološki sam vrlo jak, ojačao sam, osjećam se baš snažno.

Još nije potpisao novi ugovor s Mercedesom, čime se samo podgrijavaju priče da će se na kraju sezone povući, posvetiti drugim izazovima. No, ne čini se da više nije gladan. U povijesti F1 samo Schumacher ima više pobjeda u utrkama. A u motivaciji mu pomaže jedan tenisač. Najveći u povijesti – Roger Federer.

– Siguran sam kad bismo pitali Federera, rekao bi vam da njega nitko ne može dodirnuti dok god vrhunski trenira i dobro se osjeća.

Hamiltonova je velika prijateljica Serena Williams, kojoj je 36 godina kao i Federeru. Britanac se ugledao na sportske velikane koji su pomakli neke granice.

– Jurim ga, jurim, ali on je i dalje ispred mene jer ne staje. A da biste tako nešto mogli, morate imati obitelj, blagostanje, ali morate imati ono nešto iskonsko u sebi što oni očito imaju.

Vettel manje razmišlja o Federeru, a puno mu se više još motaju po glavi scene iz prošle sezone. U posljednjih sedam utrka ušao je sa samo tri boda zaostatka kad se kao u najgoroj noćnoj mori razletio kao vodeći, a trijumfirao je Hamilton.

– Jedva čekam početak u Australiji. Jako vjerujem u našu momčad i bolid, vidim kako dečki naporno rade. Njih su dvojica prošle godine pobijedila na 14 od 20 utrka. Tko ih može ugroziti? Testovi pokazuju da će Red Bull ove sezone biti znatno brži nego lani. Tad je problem bio što u čak trinaest utrka barem jedan od njihovih vozača Verstappen ili Ricciardo nije uspio doći do cilja.

Stigao prvak formule 2

Nije neka sreća za momčad koja je od 2010. do 2013. osvajala konstruktorske i vozačke naslove, a i dalje ih vode ozbiljna imena poput Christiana Hornera i Adriana Neweya tako da su ipak, u onim utrkama u kojima su stigli do cilja, stigli do tri pobjede u sezone, više nego što ih je skupio Hamiltonov momčadski kolega Bottas u puno vrednijem bolidu.

Na startnim pozicijama vidjet ćemo i neka nova lica poput prvaka formule 2 Charlesa Leclerca, a tu je i nova ruska “raketa” – Sergej Sirotkin u Williamsu.