Lena Stojković osvojila zlatnu medalju na Europskim igrama: Nadam se da je ovo samo prva u nizu

Četvrtog dana natjecanja na Europskim igrama u Poljskoj, Hrvatska je stigla do prvih medalja i to dva zlata. Hrvatska tekvondašica Lena Stojković osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 46 kilograma, dok je nešto ranije hrvatski karataš Anđelo Kvesić osvojio zlatnu medalju u kategoriji iznad 84 kg.

Dvostruka svjetska i europska prvakinja u tekvondou Splićanka Lena Stojković nastavila je svoju dominaciju i na Europskim igrama u Krakovu. U prvom izlasku na tatami u kategoriji do 46 kg bila je bolja od Mađarice Hanne Csaki u dvije runde (10-0, 14-6), da bi u četvrtfinalu svladala Britanku Phoenix Faith Goodman sa 2-0 (4-1, 10-5) te tako osigurala borbu za novo odličje.

U polufinalu je nadmašila Cipranku Kyriaki Kouttouki ponovno u dvije runde (11-3, 17-7), a potom je u finalu slavila protiv Talijanke Sofije Zampetti sa 2-0 (17-4, 14-10).

Novi je to veliki uspjeh 21-godišnje članice splitskog Marjana koja je dvostruka svjetska (2023, 2022) i dvostruka europska prvakinja (2022, 2021).

Sjajan dan hrvatskog sporta u Poljskoj upotpunio je karataš Anđelo Kvesić osvojivši zlatnu medalju u kategoriji iznad 84 kg.

- Sretna sam i drago mi je da uspjela opet osvojiti zlato. Kad usporedim ovo natjecanje i SP, možda je malo bilo teže na svjetskom prvenstvu. Ovo mi je prvi puta na Europskim igrama i nadam se da je ovo samo prva medalja tekvondaša na ovom natjecanju. Mislim da je ključ uspjeha sve pomalo, trud i rad se vrate. - rekla je Lena.