Premijer Plenković primio tekvondaše: Nema većeg gušta nego vidjeti da su Hrvati osvojili neku novu medalju

Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, upriličio je primanje za tekvondašku reprezentaciju, njihove trenere i vodstvo Hrvatskog taekwondo saveza. Učinio je to premijer na ime rekordnog dometa na nedavnom Svjetskom prvenstvu na kojem je Hrvatska osvojila šest medalja (dva zlata, jedno srebro i tri bronce) što nas je učinilo trećom reprezentacijom svijeta.

Tekvondaši su na Markov trg stigli u punom sastavu što pak znači da su do Zagreba, na jedan dan, skoknuli i svi oni članovi splitskog Marjana koji su se navečer vratili u Split. A među njima su bili i izbornik Toni Tomas te Veljko Laura a priključio im se i Dejan Mesarov.

- Po broju članica Svjetski tekvondo savez je danas jedan od najmnogobrojnijih svjetskih federacija a Hrvatska u tri desetljeća ima 120 medalja s najvećih svjetskih natjecanja kao što su olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva. Ovo je država koju smo sanjali i ovi mladi ljudi na najbolji mogući način svjedoče kakva hrvatska izvrsnost može biti - kazao je dopredsjednik Hrvatskog taekwondo saveza prof. dr. Dragan Primorac dok je u svom govoru zahvale predsjednik HTS-a Toni Nobilo naglasio:

- Da bih vam dočarao konkurentnost u tekvondou reći ću vam da u našem sportu postoji po osam svjetskih prvaka i prvakinja i da su svi oni došli braniti svoj naslov u Baku. No, čak 15 njih nije uspjelo a samo je jedna šampionka obranila svoj naslov a to je naša Lena Stojković. To vam najbolje govori i koliki je to pritisak novih boraca a to da smo tekvondaška velesila potvrđuju brojke koje kažu da imamo 82 europske, 33 svjetske i pet olimpijskih medalja. U ukupnom smo poretku treći a u muškoj konkurenciji drugi a ako se ostvari naš program da stvorimo dva nacionalna centra možemo napasti i Južnu Koreju. Dakako, u realizaciji tog projekta trebat će nam mala pomoć države.

Baš kao i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja je tekvondaše i tekvondašice pozdravila još pri dočeku u zračnoj luci, i premijer Plenković oduševljen je rekordnom uspješnošću na SP-u najtrofejnijeg nam borilačkog sporta:

- Nema većeg gušta nego gledati vijesti na portalima da su Hrvati i Hrvatice osvojili neku novu medalju. Ja vodim računa o loptačkoj kulturi Hrvata ali i da sportove koji nisu s loptom maksimalno podržimo kako bismo diverzificirali pristup i uključili što više sportaša. Jer to je važno za vaš osobni i karijerni razvoj ali i za vrijednosti koje stječete za život nakon sportske karijere. Ja volim reći da smo mi Vlada koja jako voli sport i dok je u njoj bio Zdravko Marić on je bio glavni Sport Billy a sada smo to ministrica Brnjac i ja. Donijeli smo novi Zakon o sportu kroz koji smo povećali prava sportaša i trenera i s kojim popravljamo praznine za koje smo osjetili da su postojale u prethodnim godinama. A sada idemo u reforme poreznih zakona koje bi trebale dodatno omogućiti ulaganje u sport jer bez kvalitetnog i sustavnog financiranja klubova, bez obzira o kojem se sportu radi, neće biti niti kvalitetnih kandidata za nacionalne selekcije.

Svečanom primanju u Banskim dvorima nazočili su dvostruka prvakinja svijeta Lena Stojković, najnoviji prvak svijeta Marko Golubić, doprvak svijeta Ivan Šapina te osvajači brončanih medalja Paško Božić, Bruna Duvančić i Mateja Jelić, inače aktualna olimpijska pobjednica. No, na primanju kod premijera bili su i Nika Karabatić, Ivana Arelić, Doris Pole, Nika Klepac te Josip Teskera, Jan Flegar, Lovre Brečić, Matija Črep, Matej Nikolić. A uz njih je bio i sportski direktor Saveza Pero Josipović.

Kao što su sportsku Hrvatsku obradovali sa šest svjetskih medalja tako su i premijera i ministricu turizma i sporta tekvondaši obradovali sa replikama olimpijskih medalja za trajnu uspomenu na ovo primanje.