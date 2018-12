Leipzig slavio nakon golijade, Fortuna dobila treću zaredom

U 17. kolu njemačkog nogometnog prvenstva Bayer Leverkusen je u subotu na svom stadionu svladao Herthu sa 3:1, a hrvatski branič Tin Jedvaj je za Leverkusen odigrao cijeli susret. Dva pogotka za Bayer zabio je Havertz (23, 49), a jednog Volland (5).

Düsseldorfska Fortuna, koje je prije četiri dana iznenadila Borussiju Dortmund , je u gostima kod Hannovera slavila s 1:0 pogotkom Olivera Finka u sudačkoj nadoknadi (90+2), upisavši treću uzastopnu pobjedu.

Hrvatski nogometaš Josip Elez, koji je veći dio jesenskog dijela sezone bio standardni prvotimac Hannovera, drugu utakmicu zaredom ostao je na pričuvnoj klupi.

Stuttgart je na domaćem terenu protiv Schalkea izgubio sa 1:3, a strijelci za goste bili su Skrzybski (10), Salif Sané (70) i Kutucu (78). Lijevi branič Stuttgarta Borna Sosa, koji se je oporavio od ozljede, ostao je na klupi za pričuve.

Leipzig je golovima Klostermanna (22) i Tima Wernera (44) vodio 2:0 nakon prvog poluvremena protiv Werdera, ali gosti iz Bremena su u nastavku došli do izjednačenja preko Maxa Krusea (67) i Josha Sargenta (77). No, Leipzig je ipak uspio doći do pobjede, a strijelac za 3:2 bio je Bruma (87).

Dan ranije u derbiju kola vodeća Borussia iz Dortmunda je na svom terenu svladala imenjaka iz Mönchengladbacha s 2:1 i tako povećala prednost na vrhu ljestvice na devet bodova ispred prvih pratitelja.

Večeras u Frankfurtu s Bayernom gostuje bivši trener Eintrachta Niko Kovač. U nedjelju Augsburg dočekuje Brekalov Wolfsburg, a Kramarićev Hoffenheim igra protiv Mainza.