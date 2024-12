Legenda Dinama: Naslov prvaka ili pobjeda protiv Celtica? Zašto ne može oboje...'

Dinamo u utorak igra protiv Celtica i pobjedom bi možda izborio nokaut-fazu Lige prvaka, zaradio još nešto novca, ali, vjerovali ili ne, u Maksimiru sad ima važnijih stvari od Lige prvaka i dodatne zarade. Naime, plavi su u krizi, rezultati su im daleko ispod očekivanja, ni u većini slučajeva igra nije na pravoj razini, k tome, opako su ih 'napale' ozljede i trener Nenad Bjelica morat će dobro razmisliti s kojim će sastavom pokušati ipak dobiti tu utakmicu. No, mora istovremeno misliti i na Lokomotivu kod koje gostuju 14. prosinca i bodovi iz Kranjčevićeve jako bi im dobro došli.

Plavima, iako nisu pobijedili Slaven Belupo (1:1), na ruku je išao poraz Hajduka pa su se i s tim mršavim plijenom protiv Koprivničana malo približili Splićanima. No, kako Bjelica uvijek govori, idemo utakmicu po utakmicu, a prva je na redu upravo sa Celticom u Ligi prvaka. Bit će to peti susret ovih dvaju klubova, dvaput su igrali u Ligi prvaka i dvaput u Europskoj ligi, svaki klub ima po dvije pobjede, svaki je put pobijedio domaćin, Škoti su na svom Celtic parku dvaput slavili sa po 1:0, a Dinamo je bio raspucan u Maksimiru, bilo je 3:0 u Ligi prvaka i 4:3 u Europskoj ligi. Bilo bi lijepo ponoviti tih 3:0 iz Lige prvaka 1998. godine, kada su Silvio Marić i dvaput Robert Prosinečki svladali vratara škotskog kluba.

– Lijepo je sjetiti se te utakmice, nakon toga smo prvi put ušli u Ligu prvaka. Bila je to baš dobra utakmica, dobili smo s 3:0 u jako dobroj atmosferi na stadionu i zasluženo se kvalificirali u skupinu Lige prvaka – rekao nam je dvostruki strijelac u toj utakmici Robert Prosinečki.

Što možemo očekivati od Dinama u utorak? Ne bi bilo loše ponoviti tu vašu 1998. godinu.

– Teško mi je nešto više reći jer baš ne pratim Celtic, ali vidim da pobjeđuju u svom prvenstvu, Rangersi im u ovom trenutku nisu ni blizu, drugi Aberdeen dosta zaostaje. No, bit će teško Dinamu u ovoj situaciji kad nema odgovarajuće rezultate u prvenstvu, uz to ima puno problema i ozljeda. No, uvijek je najvažnije domaće prvenstvo, a Liga prvaka samo je nekakav plus. Imaju plavi sedam bodova i neće biti lako skupiti ih još, jer ostale su im tri teške utakmice, Celtic, Arsenal i Milan jako su veliki klubovi – rekao nam je Robert Prosinečki.

Dinamo je tada odigrao stvarno dobro, nisu plavi puno toga dali škotskom suparniku koji je uspio zatresti mrežu Dražena Ladića, a s tri je pogotka Kranjčarova momčad nadoknadila zaostatak od 0:1 iz utakmice u Glasgowu. Dinamova obrana danas je dosta propusna, a u ono vrijeme zadnjim redom plavih suvereno je komandirao Goran Jurić.

– Ne mogu doći u utorak na utakmicu, u Mostaru sam, a prije nekoliko sam dana bio u Zagrebu. No, lijepo bi bilo prisjetiti se te naše pobjede 1998. godine, a bilo bi sjajno kad bi Dinamo ponovio taj naš rezultat – kazao nam je Goran Jurić koji je tada čvrsto držao obranu Dinama u toj velikoj i važnoj pobjedi za ulazak u Ligu prvaka, jednoj od većih i važnijih.

– Bilo je i većih naših pobjeda, u svakom slučaju na prvom mi je mjestu onih 5:0 u Maksimiru s Partizanom, ali i ta nad Celticom jako mi je blizu vrhu. Sjećam je se kao da je jučer bilo, ne znam baš što nam je pred utakmicu rekao Cico Kranjčar, ali znam da smo bili potpuno spremni i to smo i pokazali na terenu. Nadam se da će Dinamo i u utorak pobijediti, iako je zapao u malu krizu, ali mislim da mogu slaviti u toj utakmici. Vjerujem da je Celtic šansa za Dinamo, iako neće biti lako, i oni su pokazali da imaju što za reći u Ligi prvaka. No, iskreno, ja bih radije da Dinamo osvoji naslov prvaka u HNL-u nego da slavi nad Celticom, iako ne vidim zašto ne bi ostvario oboje – zaključio je uvijek optimistični Goca Jurić.

Pobjeda bi doista bila velika, s njom bi plavi na tablici Lige prvaka napravili veliki pomak, prestigli bi, među ostalim, i Celtic koji u pet dosadašnjih utakmica ima dvije pobjede (Slovan i Leipzig), dva remija (Atalanta i Club Brugge) i jedan težak poraz (1:7 od Borussije), no imaju zasad bod više od plavih.