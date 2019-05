Kristini Tomić druga svjetska bronca zaredom, Glasnović izgubila medalju na zlatni bod

Treći dan natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Manchesteru protekao je u nastupu troje hrvatskih kandidata za medalju. Nažalost, nisu svi ostvarili svoj medaljaški potencijal (marjanovci Toni Kanaet, Nikita Glasnović), no aktualna europska prvakinja osvitovka Kristina Tomić (49 kg) jest.

Ona je ponovila uspjeh iz 2017. kada je također, tada u Južnoj Koreji, osvojila svjetsku broncu.

Nakon uvjerljivih pobjeda nad Francuskinjom Adidou (26:6, prekid) i Azerbajdžankom Abakarovom (12:3), Kristina se u četvrtfinalu protiv Tunižanke Dhahri našla u nemalim problemima.

Nakon što je u treću, posljednju, rundu ušla s minusom od tri boda (7:10), Tomić je preokrenula borbu (14:10). Izbornik Toni Tomas vrištao je "bliska borba, bliska borba" što je Kiki i primjenila te je tako izborila polufinale i osigurala najmanje broncu.

- Ne kažu zalud da je treća runda šampionska runda. Tada odlučuje glava. Presretna sam jer ovo je već treće veliko natjecanje uzastopce na kojem osvajam medalju - kazala je ushićena aktualna europska prvakinja koju je u polufinalu dočekala dvostruka olimpijska pobjednica i dvostruka svjetska prvakinja Jingyu Wu.

A protiv nje joj nije bilo dovoljna niti jaka psiha jer 32-godišnja Kineskinja pokazala se borkinjom iz više sfere pa je sa 30:12 Kristini donekle pokvarila medaljaško zadovoljstvo.

- Sretna jesam, no nisam se nadala ovakvom kraju. Osim toga ima osam godina više i duže je u te-kvon-dou no što ja pamtim - kazala je Kristina koja, očito s pravom, nije računala na posljedice trogodišnje Kineskinjine pauze i prošlogodišnjeg majčinstva.

- Wu je ovdje spremna svakom "otkinuti glavu" da bi opet bila svjetska prvakinja.

Ako je već Kristina pomalo nesretna zbog nekonkuretnosti u polufinalu, što tek da kaže Nikita Glasnović nakon svoje borbe za medalju protiv Kanađanke Park Park (11:11, 11:14) koju je izgubila na zlatni bod.

A Nikita je povela sa 7:0, a desetak sekundi prije kraja imala je prednost od 11:7, ali joj je suparnica uspjela plasirati dvaput nogu u tijelo za "pripetavanje".

Iako je u tom dijelu ove drame bila aktivnija, Nikita je ipak primila nogu u glavu čime su se njeni snovi o drugoj svjetskoj medalji rasprsnuli. Prvoj pod hrvatskom zastavom jer je 2017. bila treća još uvijek kao švedska reprezentativka.

Pomalo neočekivano i prilično rano (u drugoj borbi, a 3. kolu) posustao je aktualni europski prvak Toni Kanaet (74 kg). Nakon što se s lakoćom obračunao s Libanoncem Cheibanom (18:3), ispalo je da je pak protiv njega lak posao imao Talijan Alessio (8:29).

U borbi koja je završila prekidom, radi minusa od 21 boda, mladi Splićanin ostao je bez energije što možemo pripisati i i činjenici da je nedavno prebolio mononukleozu. A to je bolest koja otima energiju što nam je potvrdio i Veljko Laura, trener koji ga je u toj borbi vodio:

- Toni se od bolesti još nije potpuno oporavio. Naprosto nije ovdje na tjelesnoj razini na kojoj trebate biti da biste bili konkurentni na Svjetskom prvenstvu. Cijeli prosinac i pola siječnja, Toni nije trenirao, a i kada je krenuo morao je to činiti lagano.

Šteta, jer Toni je na posljednja dva europska prvenstva osvojio medalje (zlato 2018. i srebro 2016.) no za svoju prvu svjetsku medalju morat će pričekati dvije godine i nastup u kineskom Wuxiju.

No, s obzirom na rani poraz, ovo će ugroziti i Tonijeve olimpijske bodove, a to je ljestvica na kojoj je do ovog natjecanja bio sedmi, a izravno ide prvih šest.

Četvrtog dana (u subotu) natjecanja u Manchester Areni hrvatske boje branit će Ana Taslak (53 kg), Matea Jelić (67 kg), Lovre Brečić (63 kg) i Luka Horvat (80 kg).