VIDEO Kraj! Legendarni Nate Diaz se pobjedom protiv Fergusona oprostio od UFC-a

Legendarni Nate Diaz sa stilom napušta najjaču svjetsku MMA organizaciju nakon pobjede protiv popularnog Tonyja Fergusona, prenosi Fightsite.

MMA fanovi nakon Khamzatovog pada na vagi dobili su ono što su htjeli. UFC je upario Tonyja Fergusona i Natea Diaza, a nevjerojatno je da ovaj meč nismo još prije imali prilike gledati. Ali UFC 279 event ponudio je ovaj meč kao glavnu borbu večeri i očekivanja su bila velika.

Tony Ferguson tražio je prekid gubitničkog niza koji se produljio na četiri uzastopna poraza, a Nateu Diazu bio je ovo oproštajni meč od UFC-a. Diaz se kroz svoj trening kamp pripremao (iako tvrdi da je odustao od priprema) za Khamzata Chimaeva, dok je Ferguson imao ugovoren nastup protiv Jinglianga. Samo dan uoči eventa, došlo je do promjena, ali Ferguson i Diaz borci su koje takve stvari nikada nisu brinule.

Odmah su Diaz i Ferguson krenuli onako kako se očekuje od njih, otvorenim razmjenama. Ipak, nakon eksplozivnih 20-ak sekundi, Diaz je pomalo usporio, no Diaz se već tradicionalno aktivira kako borba odmiče. Zanimljiv detalj bila je posjekotina na potkoljenici Tonyja Fergusona koju je očito zadobio plasirajući jedan od udaraca lijevom nogom. Oba borca imala su zanimljive pokušaje tijekom prve runde, ali najkonkretnije udarce pogodio je Diaz. Ferguson je uspjeha imao s ‘‘low kickovima‘‘, ali boksačkim kombinacijama pretežno je promašivao, naročito u drugoj polovici prve runde.

Agresivnije je Ferguson otvorio drugu rundu i boksačke kombinacije počele su odsjedati na glavi Diaza. Kretnje ‘‘El Cucuyja‘‘ bile su fluidnije od Diazovih koji je čekao priliku za plasiranje svoje ‘‘1-2 (prednji-stražnji direkt)‘‘ kombinacije. Tony je vrlo frekventno bacao i pogađao kroz prve dvije minute druge runde, dok se veću aktivnost od Diaza još uvijek čekalo. Ferguson je jednoj od razmjena završio s posjekotinom u predjelu desnog oka. Diaz je drugom polovicom druge runde počeo vršiti nešto jači presing i meč se počeo rasplamsavati. Nekoliko puta je Diaz lijepo pogodio ‘‘El Cucuyja‘‘ koji je uzvraćao desnim ‘‘low kickom‘‘. Druga runda završila je razmjenom, ali ne udaraca nego riječi.

Ferguson je desnim ‘‘low kickom‘‘ sve veću štetu nanosio na prednjoj (desnoj) nozi Natea Diaza. Nakon minute treće runde, uslijedila je jedna podosta nejasna situacija. Diaz je šetao ringom i gestikulirao je kao da se više ne želi boriti. Sudac je pozivao borce da nastave s borbom, a Diaz je samo šetao, dok ga je Ferguson čekao na sredini kaveza. Obračun se nastavio nakon 20-ak sekundi ovog čudnog segmenta, a Diaz je dodao gasa i počeo je agresivnije napadati Fergusona. Tony nimalo nije ostajao dužan i gledali smo najuzbudljiviju rundu do sada. Nakon jedne od razmjena sredinom runde, Diaz se počeo obraćati i ljudima van kaveza, a pokušao je istaknuti da Ferguson bježi od otvorenih razmjena (nije baš istina, op.a.). Ipak, kako je runda odmicala, Diaz je preuzimao primat i Fergusona je pogađao sa sve više boksačkih kombinacija. 55-23 bila je statistika pogođenih udaraca u glavu, a išla je u korist Diaza 30 sekundi prije kraja treće runde. Diaz je dobar dio ove runde proveo naslanjajući se na kavez, razgovarajući s osobama izvan kaveza, kao i kroz onaj segment gdje je samo šetao i pokazivao da se ne želi boriti jer je smatrao da Ferguson izbjegava razmjene.

Može se reći da se Diazova ‘‘mašina‘‘ upalila drugom polovicom treće runde i napokon smo gledali Natea kakvog smo se nadali vidjeti. Treba uzeti u obzir da se Ferguson pripremao za meč na tri runde, a Diaz je prošao pripreme (valjda) za borbu na pet rundi protiv Khamzata Chimaeva. Ipak, Ferguson je početkom četvrte runde i dalje djelovao kondicijski dobro, ali Diaz je puno konkretnije pogađao u razmjenama. Puno brže djelovale su ruke Natea Diaza od Fergusonovih i ‘‘El Cucuy‘‘ je sredinom runde prionuo na hrvanje. ‘‘Double leg‘‘ rušenjem pokušao je srušiti Diaza, ali Nate je zaključao ‘‘giljotinu‘‘ i prisilio je ‘‘El Cucuyja‘‘ na predaju nakon nešto manje od tri minute unutar četvrte runde.

Uzbudljiv meč pružili su Nate Diaz i Tony Ferguson, ali njihova izdanja samo su dokazala kako je na kraju dobra stvar što su se međusobno borili. Obojica su ipak daleko od svojih najboljih izdanja i teško je zamisliti da bi Diaz mogao dostojno parirati Khamzatu Chimaevu. Kompletan video završnice dvoboja pogledajte OVDJE.

Međutim, Nate je nadjačao velikana kao što je Tony Ferguson i sa stilom napušta UFC. Fergusonu je ovo prvi poraz ‘‘submissionom‘‘ pod okriljem UFC-a i drugi u cijeloj karijeri. Jamie Toney završio ga je ‘‘trokut gušenjem‘‘ davne 2009. godine. Nate je s druge strane upisao osmu pobjedu ‘‘submissionom‘‘ pod okriljem UFC-a i ukupno 12. u karijeri. UFC napušta nakon 27 odrađenih mečeva pod okriljem UFC-a, a tu je upisao 16 pobjeda i 11 poraza.

‘‘Hvala UFC-u i Dani Whiteu na kraju dana što su mi dali platformu za nastupati.‘‘, između ostalog rekao je Diaz nakon završetka meča, a zatim je najavio kako će se posvetiti drugom sportu (nije otkrio kojem), a nije isključio niti mogućnost povratka u UFC nakon što ‘‘preuzme drugi sport‘‘.

U sunaslovnoj borbi večeri, Khamzat Chimaev protutnjao je T-Mobile Arenom i ‘‘zgazio je‘‘ Kevina Hollanda nakon nešto više od dvije minute borbe.