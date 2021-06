Kovačiću smetaju "zli jezici": 'Kod nas je jako malo pravih stručnjaka, to nekad bude ružno'

Mateo Kovačić jedini je Hrvat u engleskoj ligi i svakako drukčije gleda na protivnika koji čeka vatrene na otvaranju Europskog prvenstva. Svjestan je snage Engleza, ali svjestan je i hrvatske snage. Uostalom, bio je dio reprezentacije i u Rusiji.

– Čeka nas jako teška utakmica jer znamo koliko su mladi, dobri, brzi i agresivni. Bit će teško, navijači od njih očekuju mnogo. Ali, spremni smo na to, pripremamo se i bit će to dobra utakmica. Što se tiče mojih suigrača iz Chelseaja, poželjeli smo si sreću, svatko će se boriti za svoju zemlju.

Otkrio je veznjak Chelseaja i što Hrvatskoj daje prednost ispred engleske vezne linije.

– Iako je vezni red tema, oni su jako dobri u obrani i napadu. I vezni red im je odličan. Kvalitetni su, ali smo i mi, imamo odlične igrače. Bit će borbe i spremni smo na to – tvrdi Kovačić i dodaje:

– Najbitnije da smo mirne glave i fokusirani jer to će nam to dati veliki poguranac za ostale utakmice.

Često ga se kritizira da ne pruža najbolje igre u nacionalnom dresu, što svakako može utjecati na njega, kao i bilo koga.

– Nemam komentara na njih jer ih nema puno. Kod nas se svi smatraju stručnjacima, ali jako ih je malo. Ne obazirem se na komentare, što ne znači da ne uvažavam kritiku. Kod nas, nažalost, to nekad bude ružno i to je normalno, moram se boriti s tim. Istina je da nisam dao u reprezentaciji svoje najbolje utakmice, ali tu sam i uvijek ću dati sve od sebe. To je sigurno.

Možda polufinale 2018. jednako tako utječe na Engleze?

– Neće to utjecati na njih. Prošle su tri godine, ovo je novo natjecanje i oni su fokusirani na novu utakmicu, kao i mi. Nitko nema prednost niti išta, to je prva utakmica i jako bitna na turniru. Ako dobro kreneš, puno se stvari otvara.

Otkrio je i kako bi, po njegovu mišljenju, izgledao dobar turnir za Hrvatsku.

– Prerano je govoriti o tome. Imamo dva dana do prve utakmice, najbitnije je dobro ući u turnir, proći skupinu i doći do nokaut-faze, a onda je sve moguće. Najbitnije da budemo spremni i prođemo skupinu pa što bude – govori Kovačić i nastavlja:

– Ne volim govoriti da će ovo biti moj turnir, govorio sam to i 2014. Nekad se stvari ne razvijaju kako želiš, ali osjećam se puno moćnije i zrelije, u dobrim sam godinama, igram u klubu stalno, što prije i nije bio slučaj. Kao što sam rekao, ovdje smo svi u službi reprezentacije, borimo se za svoju zemlju, ego ide u stranu. Najbitnije da sam tu, na raspolaganju sam, dajem sve od sebe na svakom treningu i dalje je na izborniku.

Na kraju se osvrnuo na Luku Modrića, suigrača i prijatelja.

– Luka je specifičan. Znam ga i izvan terena, znam kako se ponaša. On je vrhunski profesionalac i s velikom mukom je došao do toga, čak i u ovim godinama kad su drugi u silaznoj putanji. Nema potrebe trošiti riječi na njega, jednostavno je drukčiji od svih i po meni će ostati zapamćen, ako ne kao najbolji vezni, onda u tri najbolja posljednjih ne znam koliko godina.