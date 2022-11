Kosovo želi da mu FIFA pokloni stadion na kojem će igrati Srbija

Iako je FIFA u više navrata govorila da je protiv politike u sportu, ne mogu ju izbjeći. Tako da se politika s nacionalne razine podigla na internacionalnu kada su u pitanju nesuglasice Kosova i Srbije.

Podsjetimo, srpski reprezentativci na dan utakmice s Brazilom razvili su u svlačionici zastavu na kojoj je Kosovo prikazano kao srpsko s natpisom "Nema predaje" nakon čega je FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv Srbije.

U međuvremenu Kosovo je otišlo korak dalje i zatražilo od FIFA-e da mu pokloni Stadion 974, koji je izgrađen od brodskih kontejnera i modularnog čelika. Po završetku prvenstva taj će stadion biti poklonjen nekoj od država članica FIFA-e. Kosovo se smatra jednim od favorita za dobivanje stadiona na kojem će svoj susret igrati Srbija i Švicarska.

Stadion 974 završen je 20. studenog 2021., a deset dana kasnije na njemu se odigrala prva utakmica. Ime je dobio po broju kontejnera od kojih je sagrađen (974). Kapacitet ovog stadiona je 44 tisuće sjedećih mjesta, a trenutno se nalazi u Dohi. To je prvi montažni stadion u povijesti svjetskih prvenstava. Na njegovu mjestu bit će izgrađen park, a na njemu će se igrati i jedna četvrtfinalna utakmica.

