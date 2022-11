FOTO Na Kosovu kipe: Srbi u svlačionicu postavili spornu zastavu

Reprezentacija Srbije izgubila je svoju prvu utakmicu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva protiv Brazila (2:0). Večer su obilježili golovi Richarlisona, ozljeda Neymara, ali i ono što se dogodilo u svlačionici orlova.

Naime, netko iz redova srpske reprezentacije postavio je jednu spornu zastavu, čija je fotografija ubrzo završila na društvenim mrežama.

Na zastavi se nalazi teritorij Srbije, kojem je pridruženo i neovisno Kosovo uz slogan 'Nema predaje'.

Serbia's national team promoting a chauvinistic slogan that is essentially a call for genocide in Kosovo.



Disgusting.

Horrifying.

Unforgivable. @FIFAcom pic.twitter.com/IvvwrpLCFL