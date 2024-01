Konobarica ispričala sve o noći sa zvijezdom Uniteda: Odvela sam ga u krevet. Nije planirao ići kući

Dok se Manchester United razvlači po sredini tablice Premier lige, teškom mukom skuplja bodove i jedva zabija golove, njihovi su igrači sve češće središnje figure skandala britanskih tabloida. Novo-staro lice je Marcus Rashford koji je nakon noći u Belfastu propustio trening, zbog čega je dobio kaznu od 760 tisuća eura što je ekvivalentno njegovoj dvotjednoj zaradi.

The Sun donosi priču konobarice Sarah Adiar (30) koja je s njim izašla. Nakon što ga je posluživala za ručkom, pozvao ju je da s njim izađe. Navodi kako je bilo toliko pijan da ga je ona morala odvesti do kreveta. "Ne čudi me što je propustio trening s obzirom na to koliko je kasno otišao u krevet i koliko je popio. Sigurno je znao da neće biti u stanju igrati nogomet", rekla je Sarah.

"Bio je s dva muškarca i dvije žene. Jedna je očito bila prijateljica, a druga vrlo lijepa Francuskinja za koju se činilo da je s Marcusom zbog načina na koji su komunicirali. Ona mu je dodirivala koljeno, a on njoj ruku, ali vidjelo se da se ne poznaju toliko dobro. Izgledalo je kao da su se nedavno upoznali", ispričala je Adiar koja je tada bila u smjeni.

Dodaje kako ju je prije odlaska pitao koji bi noćni klubovi mogli raditi do tri ujutro ukoliko im dovoljno plati. "Bilo mi je jasno da je već odlučio da neće ići na trening idući dan. Nije planirao ići kući tu noć", rekla je Adiar i ispričala kako ju je u 21.40 pokupio kombi kojim je prevezena do restorana u kojem je bio Rashford. Priča kako je morala predati mobitel i nikome, osim svojoj majci, nije mogla otkriti kako ide i s kim se nalazi.

Ispričala je zatim kako je nogometaš rezervirao cijeli kat i tamo puštao svoje pjesme. "Privukla sam stolicu i sjela pokraj njega. Svi smo pričali. Marcus je bio samouvjeren, ali pomalo i stidljiv. Kao da zapravo ne zna tko je. Ipak, odaje vibru kao da misli: ‘Ja sam nogometaš, imam hrpu novaca i mogu što god poželim‘. Prijatelji su se prema njemu odnosili kao prema Bogu", govori konobarica.

Priča se nastavlja u privatnom prostoru noćnog kluba Thompson's Garage gdje se Rashford navodno posvađao s ranije spomenutom Francuskinjom jer je ljubio drugu ženu. Adiar priča kako je su zaštitari shvatili da je nogometaš previše pijan da bi se vratio u hotel.

"Bio je toliko pijan da je podigao svoju torbu i ispustio je. Sav novac mu je ispao. Bili su to veliki svežnjevi novčanica od 20 funti. Mislim da je bilo između osam i 10 tisuća funti gotovine. Onda je pao natrag na zid, a ja sam ga morala nekako podići i staviti u krevet. Bio je odjeven i pretpostavljam da se samo tako onesvijestio. Nije se čak ni pokrio", rekla je Adiar koja je prespavala u drugoj sobi.

Ovo je samo još jedan u nizu skandala koji potresaju Manchester United, a popraćeni su izrazito lošim rezultatima na domaćim terenima te debaklom u grupnoj fazi Lige prvaka. 'Crveni vragovi' su bili i ostali jedna od najvećih momčadi svijeta, no navijači zamjeraju ovakvo ponašanje i pad razine igre, u čemu se ističe i Rashford.

