DOČEKAO JE TAJ TRENUTAK

Konačno se vraća: Igrao je finale Svjetskog prvensva u Rusiji, a onda mu je sve u životu krenulo nizbrdo

Moskva: Hrvatska 2. na svijetu, Francuska bolja u finalu
21.11.2025.
u 08:08

Tridesetdvogodišnji francuski nogometaš Paul Pogba vratit će se na teren nakon više od dvije godine izbivanja i bit će u sastavu Monaca za utakmicu protiv Rennesa u francuskom elitnom prvenstvu u subotu

Član zlatne francuske momčadi sa Svjetskog prvenstva 2018., odigrao je samo 12 utakmica u posljednje tri sezone zbog ozljeda, suspenzije zbog dopinga i slučaja iznude u kojem je bio žrtva.

Pogba je pao na doping testu u kolovozu 2023. nakon utakmice za Juventus i dobio je četverogodišnju zabranu igranja, koja je kasnije smanjena na 18 mjeseci. Međutim, talijanski velikan raskinuo je njegov ugovor prošlog studenog, čime je prerano okončan nesretni drugi period u Torinu, koji je obilježen ozljedama i drugim problemima.

Godine 2024. njegov brat Mathias osuđen je na tri godine zatvora, uvjetno na dvije godine, zbog uloge u zavjeri za iznudu 13 milijuna eura od Paula Pogbe 2022. godine.

Monaco je odlučio riskirati s njim kada je ponovno postao dostupan nakon što mu je suspenzija istekla u ožujku. Pogba je potpisao za klub iz kneževine prije ove sezone, ali je u početku bio izvan terena jer je slijedio posebno osmišljen plan kako bi vratio svoje tijelo u formu potrebnu za elitno natjecanje.

Pogbin povratak dva je puta odgođen zbog ozljeda zadobivenih ove jeseni, ali nakon što je osvojio četiri naslova Serie A s Juventusom i Europsku ligu 2017. s Manchester Unitedom, Pogba će sada prvi put u profesionalnoj karijeri igrati klupski nogomet u svojoj domovini.

Pogba vjerojatno neće započeti na Roazhon Parku protiv Rennesa, ali Sebastien Pocognoli bi ga mogao uvesti u završnici, tvrdi AFP.
Ključne riječi
nogomet Francuska Paul Pogba

