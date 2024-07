Kaos i šokantne scene koje su gledali milijuni: 'Morali smo reagirati, obitelji su nam bile ugrožene'

Usporedo s Europskim nogometnim prvenstvom u SAD-u se odigrava Copa America, koja je zbog zanimljivosti europskog nogometa pomalo pala u drugi plan, ali uzbuđenja ne nedostaje. Prvenstvo je tamo stiglo do same završnice u kojoj će snage odmjeriti Argentina i Kolumbija. Gaučosi su finale osigurali prvi, a tamo im se u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu pridružila i Kolumbija nakon pobjede protiv Urugvaja s 1:0. Jedini pogodak na susretu postigao je nogometaš Crystal Palacea Jefferson Lerma u 39. minuti utakmice. Kolumbijcima je bilo teško sačuvati to vodstvo jer je pred sam kraj prvog dijela Daniel Munoz dobio drugi žuti karton, ali na kraju su uspjeli odoljeti svim nasrtajima svog protivnika.

No utakmicu su zasjenile nemile scene na kraju susreta u kojima su sudjelovali i igrači, prije svih Darwin Nunez, nogometaš Liverpoola. On je, naime, nakon posljednjeg sučeva zvižduka uletio na tribinu s kolumbijskim navijačima i počeo se tući s njima, a uskoro su mu se pridružili i suigrači. Izgledalo je ružno, ali zaštitari su brzom reakcijom spriječili eskalaciju sukoba. Čelnici CONMEBOL-a (Južnoamerički nogometni savez) izjavili su kako istražuju detalje incidenta te da će oštro kazniti krivce i sudionike. Igrači se brane da su bili primorani na reakciju jer su kolumbijski navijači navodno tijekom susreta maltretirali i gađali članove njihovih obitelji koji su bili na toj tribini.

Darwin Nunez jumping into the stands to protect his family. Insane ❤️ pic.twitter.com/boO46k59ga — Trey (@UTDTrey) July 11, 2024

The clearest video of the events leading to the Darwin Nunez brawl.



The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.”



And then all hell breaks lose 💔pic.twitter.com/4Ig7MZkHdJ — THE CRUISE TV (@the_cruisetv) July 11, 2024

Vidjet ćemo kakve će biti kazne i hoće li zbog toga Kolumbijci oslabljeni ući u finale u kojemu su ionako autsajderi. Naime, kladionice na pobjedu Argentine nude tečaj od 2,20, a na Kolumbijce 3,60. I statistika je, odnosno tradicija na strani Messija i društva jer su se Argentinci ovim naslovom kitili čak 15 puta te su po tome s Urugvajem rekorderi, a u noći s nedjelje na ponedjeljak u Miamiju se mogu samostalno odvojiti na vrhu. Njihovi protivnici, s druge strane, samo su jednom osvojili Copa Americu, i to 2001. godine. No treba istaknuti da su Kolumbijci u najboljem nizu u povijesti, čak su 28 utakmica bez poraza! Time su srušili rekord dosad najbolje generacije u povijesti svoje reprezentacije, one koju su 1992. predvodili Carlos Valderrama i Freddy Rincon, a koja je imala niz od 27 utakmica bez poraza. Ova generacija i to je nadmašila, ne zna za poraz od veljače 2022. godine, a zadnji im je nanijela baš Argentina, koja će ih i sada čekati na suprotnoj strani.

Samo bez ozljeda

– Ova grupa igrača ne misli stati, želimo osvojiti neki naslov i nastaviti s ovim sjajnim igrama. Argentina je težak protivnik, poštujemo njezine igrače, ali mi smo gladni uspjeha. Samo se nadam da ćemo svi biti zdravi, da se do finalne utakmice nitko neće ozlijediti – poručio je Argentinac Nestor Lorenzo, koji je trenutačno izbornik Kolumbije.