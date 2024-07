VIDEO Zvijezda Liverpoola šaketala navijače, spašavala članove obitelji od horde huligana

Nevjerojatne scene stižu s polufinalne utakmice Copa Americe. Nakon što se dan ranije do finala probila Argentina, sada je taj isti uspjeh ponovila Kolumbija koja je pobijedila Urugvaj s 1:0 pogotkom Jeffersona Lerme iz 39. minute. Kolumbijci su sačuvali prednost unatoč tome što su cijelo drugo poluvrijeme igrali s desetoricom na terenu nakon isključenja desnog braniča Daniela Munoza.

Ne priča se međutim sada o utakmici koja je završila u potpuno drugom planu zbog kaosa koji se dogodio nakon što je ona završila. Na tribinu stadiona u Charlotteu popeo se Darwin Nunez, napadač Liverpoola i urugvajske reprezentacije. On je krenuo šakama i mlatio kolumbijske navijače koji su stajali ispred njega. Uskoro su mu se u svemu pridružili i suigrači.

In another life, Darwin Núñez would've been a cage fighter pic.twitter.com/D2ScJF8uS7 — Football Report (@FootballReprt) July 11, 2024

A Colombian fan got a cheap shot on Darwin Núñez as he was being held back by the police who had FINALLY arrived to the scene. Struck straight in the face, Núñez fell to the ground.pic.twitter.com/wjJxVZz8BS https://t.co/YyHUN9dvXl — Football Report (@FootballReprt) July 11, 2024

Do tučnjave je došlo zato što su Kolumbijci na tribinama maltretirali članove Nunezove obitelji koji su bili blizu njih na tribini. Nunez se, ne razmišljajući o vlastitoj sigurnosti zaletio na njih i spašavao svoju obitelj. Igrači Urugvaja tvrde da su organizatori namjerno stavili njihove goste među navijače Kolumbije, a oni su ih morali spašavati.

It got crazy in the semis!! Right in my section! Hope everybody is ok pic.twitter.com/oyDQM0d9Ik — Lloyd sam (@MrLloydSam) July 11, 2024

Darwin consoling one of his children after HE himself had to go fight Colombian fans because there was no security and bring his family to the field.#Uruguay #Colombia #CopaAmerica pic.twitter.com/lSAtaq9IbQ — Favian Renkel (@FavianRenkel) July 11, 2024

Nije se završilo sve skupa ni kad se Nunez sa suigračima maknuo s tribine. Kada je članove obitelji izvukao i odveo ih na sigurno, navijači su ga opet vrijeđali, a on ih je s terena gađao stolicom. Vidjela se i scena kako je napadač Liverpoola tješio svoje dijete.