Kako će obrana Hrvatske izgledati bez Gvardiola? Dalić ima jednu dvojbu

Još jedna nezgodna promjena dogodila se u kadru hrvatske nogometne reprezentacije uoči Final Four turnira Lige nacija. Mladi talentirani stoper RB Leipziga i prvotimac reprezentacije Joško Gvardiol neće konkurirati za nastup na turniru te će napustiti 'vatrene' kako bi se posvetio terapiji.

- Gvardiol će nažalost propustiti završnicu Lige nacija. Na okupljanje je stigao s ozljedom, a proteklih dana je proveo na intenzivnoj terapiji kako bismo mogli vidjeti bi li mogao biti spreman za završni turnir - rekao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak te dodao:

- Nažalost, uza sve napore ustanovljeno je da ne može biti spreman do Final foura i stoga neće konkurirati za završni turnir. U dogovoru s klubom će odlučiti o terapiji.

Ne možemo se lagati, velik je to udarac za Hrvatsku uoči bitke za prvi trofej u povijesti naše seniorske vrste. Gvardiol se, posebice tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji, profilirao u glavnu hrvatsku kariku u obrani te najboljeg mladog eksponata koji naša reprezentacija nudi. S vrijednosti od 75 milijuna eura prema Transfermarktu daleko je najskuplji hrvatski igrač trenutno na tržištu, ali i najskuplji stoper na svijetu.

Kad na to dodamo činjenicu da se nedavno iz reprezentativnog dresa umirovio njegov partner iz Rusije, Dejan Lovren, dolazimo do situacije u kojoj ćemo prisilno doživjeti poprilično veliku, zapravo stopostotnu promjenu u stoperskim redovima. Gotovo sigurno mjesto startera ima Dinamov Josip Šutalo, a za drugo stopersko mjesto su u ovom trenutku pretendenti veteran reprezentacije, AEK-ov Domagoj Vida te 25-godišnji igrač Sassuola Martin Erlić, koji se u nekoliko navrata u reprezentativnom dresu pokazao sjajnim. To su ujedno i sva tri stopera preostala u kadru Hrvatske za završnicu Lige nacija.

Imamo dobre stopere

Kakav god stoperski par Dalić na kraju izveo na teren u Rotterdamu protiv Nizozemske 14. lipnja, Hrvatska će i dalje imati dovoljno kvalitetne pojedince u zadnjoj liniji za nositi se s Nizozemcima, iako to ne isključuje činjenicu da bi s Gvardiolom u kardu vatreni bili znatno moćniji.