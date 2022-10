Kako će Dinamo igrati protiv Salzburga: Čačić je dobio još jednu opciju

Dinamov trener Ante Čačić odlično je rotirao plavu momčad ove sezone, uspio je kod svojih igrača sačuvati svježinu, davao je minutažu većem broju igrača, no nekakvu standardnu postavu zapravo ima. Standardnu za one najjače utakmice, u njima je mijenjao uglavnom samo kad je morao. Dakle, riječ je više-manje o sastavu: Livaković – Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić – Mišić, Ademi – Špikić, Ivanušec, Oršić – Petković. Većina tih igrača iznijela je teret europskih kvalifikacija, pa i domaćih derbija i ostvarila je rezultate kakve plavi puk samo može poželjeti.

Ljubičić ostaje lijevi bek

Dinamo je u skupini Lige prvaka, nikad tako uvjerljivo nitko nije krenuo u domaće prvenstvo i sastav koji se iznjedrio tijekom sezone Čačić sigurno neće znatnije mijenjati. Naravno da uvijek postoji više opcija, da Čačić ponekad ima i svoje zamisli koje je teško predvidjeti. Znao je tako Ivanušec igrati na lijevoj strani dok Oršić nije uhvatio formu, u sredini je znao biti Martin Baturina, na desnoj strani uglavnom su se mijenjali Špikić (više) i Menalo (manje).

Ono o čemu se najviše govorilo bila je pozicija lijevog beka, iako je imao Bočkaja i Štefulja na raspolaganju, Čačiću se nije svidjela njihova defenzivna igra i rješenje je pronašao u Robertu Ljubičiću. Dečko koji je trebao biti velika pomoć Mišiću i Ademiju u sredini završio je na lijevom beku iako to nikad prije nije igrao. Istina je da se ponekad vidi da mu to nije prirodna pozicija, pokoji put nelogično se postavi ili izgubi duel, ali u većini slučajeva svoju je ulogu vrlo dobro odradio.

A s klupe ili tribine sve su gledali Bočkaj i Štefulj. Čačić je odavno objasnio što misli o Bočkaju.

– On nije bek, može biti bočni igrač, ali ne kad igramo s četiri u zadnjoj liniji, on je "wing-back". Istina, u posljednje vrijeme popravio je i svoju defenzivnu igru, ali Ljubičić zasad ostaje izbor za poziciju lijevog beka – govorio je Čačić.

Slično je i sa Štefuljem, on je u Rijeci sjajno probijao lijevu stranu, imao je niz sjajnih ubačaja pred suparnička vrata. Tu kvalitetu pokazao je i u kupu kada je u Jarmini upisao tri asistencije.

Kad bi igrao, i Bočkaj je bio uglavnom vrlo dobar, no protiv Slaven Belupa odigrao je odlično: iako je u igru ušao u 79. minuti, postao je junak, zabio je lijep pogodak, a onda napravio pravu majstoriju, briljantno je asistirao Ivanušecu za konačnih 4:1. No nije to Bočkaj napravio kao lijevi bek, pa ni kao lijevo krilo, tu završnicu utakmice odigrao je kao desno krilo.

– Podsjetit ću vas da je Pero Bočkaj bio kod mene u zaprešićkom Interu i da je tada igrao baš desno krilo i ništa drugo – rekao je Samir Toplak.

– Ušao je na to mjesto i bio vrlo učinkovit. Bočkaj je to igrao neko vrijeme u svojoj karijeri i može pokriti tu poziciju. S obzirom na to da sam želio dati minutažu i nekima koji su manje igrali, odlučili smo se na tu varijantu i bilo je korisno – komentirao je Bočkajev nastup i trener Dinama.

Bočkaj je postigao pogodak nakon što je samo minutu proveo na travnjaku pa sve zaključio potkopanom loptom za gol Ivanušeca.

Bočkaj: Poklopilo se

– Eto, tako se poklopilo, naravno da me vesele gol i asistencija, ali ipak je najvažnija pobjeda kojom dobivamo još samopouzdanja u ovoj sezoni u kojoj rušimo rekorde. No sad moramo misliti na Salzburg, znamo da nam tamo neće biti lako, ali moramo se postaviti muški, kao i u proteklim utakmicama, i tako tražiti dobar rezultat – rekao je Bočkaj.

Tom svojom odličnom partijom u kratkoj minutaži možda je "poškakljao" i maštu trenera Čačića. Dobio je još jednu opciju za desnu stranu, ljevaka koji kontra nogom može napraviti puno dobrih stvari. Ako to i ne bude koristio u Salzburgu u srijedu, vjerujemo da hoće u nastavku sezone. Jer, Špikić i Menalo koji su dosad igrali na toj poziciji dešnjaci su, jedini ljevonogi igrač plavih koji je na toj poziciji dobio nekakvu minutažu je Mahir Emreli, ali njega Čačić više vidi kao špicu, a tu su u prednosti Petković i Drmić.

Kako bilo, Čačić je s Bočkajem na desnoj ofenzivnoj strani dobio još jedno rješenje koje bi moglo biti vrlo učinkovito, iako je dojam da će u srijedu u Ligi prvaka Čačić ostati pri svom uobičajenom receptu.

