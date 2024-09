Naša najbolja gimnastičarka otkrila kako održava vitku figuru! Iza besprijekorne linije stoji jedna tajna

Tina Zelčić trenutno je najbolja je hrvatska gimnastičarka, osvajačica jedne srebrne i tri brončane medalje na Svjetskim kupovima. Bila je vrlo blizu plasmanu na Olimpijske igre u Parizu, pa ju je Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora uvrstilo u program hrvatskih olimpijskih nada.

Ova 21-godišnja gimnastičarka zagrebačkog Sokola je na prvenstvu Hrvatske u Osijeku krajem lipnja obranila naslov državne prvakinje u vježbi na gredi.

- Prvo sam vježbala višeboj, ali prvu godinu kad sam postala seniorka, s 15 godina, morala sam na operaciju lakta koji je stradao od preskoka i vježbi u parteru, to su sprave u kojima se dosta nabijaju ruke zbog velikih brzina i snage. Izgubila sam godinu dana zbog te ozljede. Greda najmanje opasna za ruke, tu ih najmanje koristiš, stalno 'letiš'. Ta mi je sprava 'legla' najbolje i nastavila sam vježbati.

GALERIJA Hrvatski vaterpolist postao pravi hit u Parizu! Pogledajte kako Milanović izgleda uz našeg diva

Tini Zelčić je za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu nedostajao tek jedan bod na svjetskoj ljestvici.

- Sezona je bila dosta teška i naporna. Savez nas je odlučio slati na Svjetske kupove, preko njih četiri možeš se plasirati na Igre. Stisnula sam, trenirala, ali krajem prošle godine su mi puknuli ligamenti gležnja, bila sam na štakama i u ortozi mjesec dana, što je bila vrlo teška situacija jer smo u Zagrebu imali kontrolne treninge da se vidi tko će na Svjetski kup. Svaki put se moraš izboriti za nastup. Dr. Goran Vrgoč mi je rekao da neću moći biti na kontrolnim treninzima. No, išla sam na terapije i prilično brzo sam se vratila, cijelo vrijeme sam trenirala i uspjela nastupiti 10. siječnja na kontrolnom treningu te izboriti nastup na Svjetskom kupu. Od četiri turnira - Kairo, Cottbus, Baku, Doha - za OI se gleda nastup na tri. Prvi sam zeznula, nisam osvojila bodove u Kairu, zatim sam u Cottbusu dobila dosta bodova, super sam to odradila. Pala je odluka da idemo dalje, jer sam imala šanse. Baku je prošao u redu, na kraju sam i Dohu odlično odradila, ušla u finale i uzela maksimalan broj bodova.

Tina je pojasnila gdje se izgubio taj jedan jedini bod zbog kojega nije išla u Pariz.

- Bila sam četvrta u finalu, malo mi je nedostajalo do trećeg mjesta, ali ne žalim toliko za medaljom, koliko za jednim bodom. Hua-Tien Ting iz Tajvana me prestigla, bila je na kraju deveta, a da je bila samo jedno mjesto slabije plasirana, da je bila deseta, ja bih išla na Igre u Pariz.

Najbolja hrvatska gimnastičarka ujedno je i studentica treće godine Kineziološkog fakulteta.

- Redovno studiram, a kako sam dosta izostala, praktički pola godine, teško je pohvatati gradivo jer ima dosta praktičnog dijela, trebaš biti na nastavi da bi shvatio neke sportove koje nisam nikad probala u životu. Plivanje mi je najnapornije, jer su gimnastika i plivanje totalno različiti. Moja vježba traje minutu i pol i to sve izdržim, a ovdje treba uskladiti disanje, mišići drugačije rade. Drugačiji je medij, stalno sam u vodi, a kad vježbam na gredi, praktički sam stalno u zraku.

A kako izgleda uobičajeni dan najbolje hrvatske gimnastičarke?

- Treniram dva i pol do tri sata dnevno, s obzirom da sam na fakultetu, treba sve uskladiti. Dobro sam se snašla, sve mi je posloženo. Trener će doći u dvoranu kad god mi treba. Živim s roditeljima, još sam u Gajnicama. Mama kuha, nema me po cijele dane doma i kad dođem kući, čeka me ručak. Da moram sama živjeti, bilo bi mi puno teže.

Jer, gimnastičari u Hrvatskoj baš i ne zarađuju puno...

- Nisu to neka velika primanja, ali imam stipendiju od kluba, HOO-a i od Ministarstva turizma i sporta...

Gimnastika i fakultet zasad su u prvom planu...

- Sad mi je glavni cilj završiti fakultet i baviti se gimnastikom te pokušati se plasirati se na OI u Los Angeles. To je moj plan za sljedeće četiri godine, a nakon toga će mi valjda biti malo jasnije što ću dalje raditi u životu.

Previše je Tina tijekom razgovora spominjala ozljede.

- Prije sam imala dosta problema, puknuće mišića, pa ligamenata, gležnjevi su mi dosta osjetljivi. Dosta sam bila po terapijama, nisam trenirala, ali sada je sve u redu. Svi to moraju proći u gimnastici, pogotovo ako si cijeli život u tome. Kad cure uhvati pubertet, kad se kreneš razvijati, dobivati kile, krenu možda i neke psihičke blokade, strahovi. Treba to izdržati, biti psihički jak i ostati trenirati. Kod gimnastičarki je jedna od velikih stavki i održavanje tjelesne težine.

- U gimnastici uvijek trebaš paziti, svaka kila viška je problem, teško je raditi, mi moramo i lijepo izgledati jer nosimo uske dresove, a estetski dojam je jako važan kod sutkinja. Cijeli život paziš na prehranu. Nisu sad to neke konstantne dijete, to je normalan život, ali nema pretjerivanja ni u čemu.

Svojedobno su Njemice pokrenule kampanju o promjeni dresova koji bi više skrivale nego otkrivale kod gimnastičarki.

- Mislile su da će se svi njima pridružiti, ali to baš nije zaživjelo, nitko to ne nosi osim njih. Ali, ako je to njima OK, neka ih nose. Nisam se na to previše obazirala, da bih nosila takav dres – ne bih. Ljepši su mi ovi naši, nego njihovi s dugim rukavima.

Tina Zelčić sa zanimanjem prati nastupe ostalih hrvatskih sportaša.

- Zanimljiva mi je atletika, volim pogledati nogomet, rukomet, vaterpolo, kad igra Hrvatska, zanimljivo mi je i skijanje. Kad god je netko naš, popratim koliko mogu - zaključuje naša najbolja gimnastičarka.

VIDEO Barbara Matić osvojla prvo hrvatsko svjetsko zlato u džudu