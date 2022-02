Južnokoreanac Hwang zlatni na 1.500 m

Južnokorejski brzi klizač Hwang Dae-heon osvojio je u srijedu na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu zlato u brzom klizanju na 1.500 metara.

Hwang je pobijedio s vremenom 2:09.219, Kanađanin Steven Dubois je bio drugi (2:09.254) , a Rus Semen Elistratov osvojio je broncu ( 2:09.267) kao i prije četiri godine u Pjongčangu.

Ovo je druga olimpijska medalja u karijeri za Hwanga, koji je osvojio srebro na 500 m na ZOI u Pjongčangu 2018. godine. Ovo je prva medalja u brzom klizanju za Južnu Koreju, koja domninira u ovom sportu, od početka ovih ZOI.

2022 Beijing Olympics - Short Track Speed Skating - Men's 1500m - Final A - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 9, 2022. Hwang Dae-heon of South Korea, Steven Dubois of Canada and Semen Elistratov of the Russian Olympic Committee in action.