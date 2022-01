Josip Sesar: Ja sam prema Jovanoviću bio korektan, on prema meni nije

Za kraj ovog izbora za Večernjakova košarkaša godine za ocjenjivača i sugovornika izabrali smo perspektivnog trenera čije se ime u posljednje vrijeme dosta spominjalo. Ponajprije u kontekstu izbora novog trenera Cibone.

Zapravo, zato smo i čekali s njim, da vidimo hoće li se to možda dogoditi, no zbilo se nije jer nije pristao na ugovor samo do kraja sezone, a to Cibona ovog časa traži. No o tome nije htio govoriti pa smo ga pitali što misli o tezu i (čak i nekih ljudi iz kluba) da će on kao bivša igračka zvijezda kluba prije ili kasnije ipak biti trener Cibone?

– Takve priče nemaju veze s vezom. Kada se bira trener u nekom klubu, smatram da se moraju obaviti razgovori s više trenera i da onda donijeti odluku na temelju dojma i programa rada o kojem čovjek priča. Po meni svaki ozbiljni klub treba pratiti i trenerski kadar, da vidiš kako mu momčadi igraju, kako pridobiva igrače za ono što traži od njih i slično...

Šest godina na klupi Gorice

A dosta toga se o Sesaru treneru moglo spoznati za ovih šest godina na klupi Gorice koju je, nenadano, napustio usred sezone.

– Broj godina koje sam ondje proveo govori i o mojoj lojalnosti tom poslodavcu. Nažalost, ja sam lani ostao bez jednog od roditelja, što je poremetilo moju usredotočenost na posao pa je bilo korektno da se maknem. To je isključivi razlog zbog kojeg sam otišao iz Gorice. Naime, moji svakodnevni odlasci na treninge uključivali su, dok bih se vozio prema Gorici, i razgovore s pokojnom majkom. Nažalost, ona je preminula krajem ljeta pa mi je trebalo malo vremena i odmaka od posla.

Foto: Stephen Lew/REUTERS Jan 3, 2022; New Orleans, Louisiana, USA; Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) dribbles against New Orleans Pelicans forward Garrett Temple (41) during the second half at the Smoothie King Center. Mandatory Credit: Stephen Lew-USA TODAY Sports Photo: Stephen Lew/REUTERS

No ni u tim teškim trenucima od košarke se ipak nije udaljio.

– Okrenuo sam se više sukomentiranju utakmica na Arena Sportu.

A tu, kada je ABA liga u pitanju, dolazi u situacije da komentira nastupe momčadi kojima bi mogao biti zanimljiv kao trenersko rješenje. Nije li to sklizak teren?

– Bilo je dosta situacija u kojima sam mogao reći da nešto nije dobro, a nisam jer sam i sam trener i znam koliko je to nezahvalan posao. U kratkom razdoblju dogodi se puno stvari i ne može svatko uspješno reagirati. Dakako, ja ne mogu navijati za Borac iz Čačka kada igra protiv hrvatskog kluba pa sam takav odnos imao i prema Ciboni i njezinu treneru Jovanoviću.

Bio je i u situaciji da komentira utakmice Cibone i to u vrijeme kada se već počelo spominjati njegovo ime kao potencijalnog nasljednika srpskog trenera Jovanovića.

– Mislim da sam u svim svojim prijenosima prema kolegi Jovanoviću bio korektan, ali on nije bio korektan prema meni u razgovoru za jedan srpski medij. Prozvao me da ja stojim iza teksta novinara koji je napisao da sam kandidat za njegova nasljednika. A ja u svojim komentarima nikad za njega nisam rekao nešto loše i, gdje god sam mogao, zaštitio sam ga.

Kao trener bez angažmana Sesar strastveno gleda utakmice.

– Pratim svu košarku koja se može gledati, NBA ligu, Euroligu, Eurokup, španjolsku ligu, domaće prvenstvo... Čak radim i skautinge nekih momčadi, zapisujem si neke igrače koji bi mi jednog dana mogli biti trenerski zanimljivi...

Bojan i Kruno obilježili godinu

A kao takav nama je zanimljiv za procjenu učinka najboljih hrvatskih košarkaša u prošloj kalendarskoj godini.

– Bojan Bogdanović i Kruno Simon dvojica su igrača koja su obilježila prošlu godinu i ja sam dvojio kome dati prednost. A s obzirom na to da mi pravila vašeg izbora ne dozvoljavaju podjelu prvog mjesta, ja sam se odlučio za Simona zbog osvojenog naslova prvaka Europe i velike uloge u toj priči. Kruno nikad nije bio fizikalac kao što su Bogdanović ili Hezonja, ali on sve to nadomješta inteligencijom i vicem, čitanjem igre. Bojan je, dakako, i dalje nominalno prvo ime hrvatske košarke, inteligentan igrač koji zna prepoznati situacije pa se lako uklopi za koju god NBA momčad igrao.

Po Sesaru, ozbiljni kandidati za Večernjakov trofej u budućim izborima nalaze se među ovim igračima.

– Hezonja je jedan od top tri igrača u Euroligi na otvorenom terenu, a u obrani može preuzeti od jedinice do četvorke. Zubac je trenutačno prva petica jedne ozbiljne NBA momčadi, pa tako i hrvatske reprezentacije. Da se nije ozlijedio, Šarić bi bio puno više na ovoj listi. To je igrač na kojeg, u igri na postavljenu obranu, treba nasloniti kreaciju napada.

Sesarovih 5

1. Kruno Simon (Anadolu Efes) 10

2. Bojan Bogdanović (Utah Jazz) 7

3. Mario Hezonja (Unics Kazan) 5

4. Ivica Zubac (LA Clippers) 3

5. Dario Šarić (Phoenix Suns) 1