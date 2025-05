Mijatović: Učio sam od najboljih u ovom poslu i spreman sam za ulogu izbornika

Prve dojmove oko izbora za izbornika muške seniorske reprezentacija Tomislav Mijatović (49) izrekao nam je uoči ligaške utakmice njegova Anadolu Efesa s Galatasarayem. Prije no što će potpuno mislima utonuti u derbi kazao je:

- Moj prvi dojam je da najprije moram postati svjestan da se to dogodilo. Velika je to čast, obveza i odgovornost a kada se slegnu dojmovi možda ću biti pametniji s izborom riječi. U svakom slučaju, ovo je drugačija uloga od ostalih koje u sportu možete imati.

S obzirom na to da je uvijek bio "timski igrač" i sada njegove želje idu u tom smjeru.

- Moja je velika želja da mi krenemo nadograđivati ono što je već tu, što su kolege prije mene gradili. Uvjeren sam da ćemo uz zajedništvo svih nas i igrača biti u prilici napraviti dobar posao.

S obzirom na to da se reprezentacija na vrlo niskim granama, i da u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo kreće s europskog dna, koliki će mu to biti izazov?

- Znate me jako dugo i ne moram vam pričati priče o mom pozitivnom pogledu na život i košarku. Ja sam čovjek koji nikad neće govoriti da je čaša na pola prazna nego da je na pola puna. Većina mojih prethodnika su mi i prijatelji i znam da su davali sve od sebe da uspiju. Nažalost, ponekad se dogodi da vas ne pomazi sreća, da se izgubi utakmica koja se nije trebala izgubiti. No, nije sve tako loše. Moramo se držati pozitivne slike i ideje da svi zajedno želimo gurati prema naprijed.

Za njega će, kaže, svaka utakmica reprezentacije biti, tog časa, najvažnija na svijetu.

- U svim utakmicama koje ćemo igrati moramo biti maksimalno angažirani, moramo ih jednako vrednovati. Za nas ne smije biti malih i nebitnih utakmica, loše pobjede. Postoji samo iduća utakmica i naša obveza da u njoj budemo maksimalni. Mi ćemo, daj Bože, dospjeti na Svjetsko prvenstvo ali put do toga je svaka iduća utakmica kao najvažnija. Ne smijemo gledati nešto što je, ispred nas, preko brda ili nešto što je iza nas. Često se voli reći da je želja vratiti se na puteve stare slave, tamo gdje pripadamo. Ne, to nećemo govoriti. Na to možemo biti ponosni no ono čemu težimo je bolja sutrašnjica.

Je li mu u odluci da se prihvati izborničkog posla pomoglo to što je dvije polusezone bio glavni trener euroligaša Efesa, posljednji hrvatski trener u "euroligaškom sedlu"?

- Ja jesam u te dvije polusezone vodio Efes no nemojte zaboraviti da sam prije toga učio od najboljih. A cjelokupan trenerski zanat je takav da te uvijek sprema za novu ulogu a svaka sljedeća te određuje. Mene je sve to spremalo za idući korak. Sav taj rad sa svim tim velikim trenerima na velikim scenama pripremao me je za novu stubu karijere.

Osim što je bio pomoćnik trenerskim veličinama kakve su Dušan Ivković i Ergin Ataman, Tomica je pekao zanat i uz neke hrvatske izbornike i to osam godina.

- U reprezentaciji sam radio sa Spahijom i Repešom a imao sam ponudu da radim i s Vrankovićem i Perasovićem ali nisam mogao. U Ciboni sam pak bio asistent Spahiji, Repeši, Anzuloviću, Petroviću, Sunari, Vrankoviću i Perasoviću s kojim sam 2010. i otišao u Anadolu Efes. To su ljudi od kojih sam imao priliku učiti i zato sam im zahvalan.

S obzirom na to da je već 15 godina u turskom velikanu zacijelo je i takva odanost sudjelovala u dozvoli kluba da uz svoj redovan posao vodi i hrvatsku reprezentaciju.

- Moram svom klubu uputiti veliku zahvalu, naročito predsjedniku, koji je dozvolio da obje dužnosti obavljam paralelno. Znat ću to cijeniti.

Da je glavni trener Efesa Luca Banchi odlučio ostati izbornik Letonije i nakon ovoljetnog Eurobasketa, s kojom je bio peti na Svjetskom prvenstvu, Mijatović bi zacijelo teže dobio ovakvo dopuštenje.

- Da, onda bi to bilo kompliciranije uskladiti. Ovo ljeto je pak drugačije jer nam reprezentativne kvalifikacije završavaju prije početka klupskih priprema.

Podsjetimo da je Mijatović američki đak i da je studirao na West Alabami a magistrirao na State University of Los Angeles. Po povratku u Hrvatsku, bio je vježbenik u Ministarstvu europskih integracija a počeo je i raditi kao pomoćni trener u svom matičnom klubu Ciboni u kojoj je i započeo trenersku karijeru.