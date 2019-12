Joshua vratio naslov svjetskog prvaka jednoglasnom odlukom sudaca

Britanski boksač Anthony Joshua vratio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verzijama IBF, WBO, WBA i IBO.

Protiv prvaka Amerikanca Andyja Ruiza slavio je na bodove, jednoglasnom odlukom sudaca.

Ruiz je u lipnju ove godine u New Yorku nanio jedini poraz Joshui i napravio jedno od najvećih senzacija u povijesti boksa. No, revanš nije ponudio spektakl poput tog meča, koji je obilovao preokretima, već je u Rijadu dvoboj otišao do maksimalnih 12 rundi.

Joshua je tijekom cijele borbe imao kontrolu, skupljao bodove kod sudaca i držao na distanci Ruiza, koji je ozbiljnije zaprijetio Britancu samo u osmoj rundi. Sva tri suca su uvjerljivom razlikom u bodovima ocijenili da je Joshua bio bolji.

Joshui je to 23. pobjeda u 24. meču karijere, a Ruiz je ubilježio drugi poraz u svojoj 35. profesionalnoj borbi.