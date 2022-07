Još jedna katastrofa za Ferrari, Verstappen 'pokupio ostatke' i odnio pobjedu

U prvoj utrci drugog dijela sezone svjetski prvak je nastavio svoju dominaciju. Max Verstappen je bez većih poteškoća u Le Castelletu na stazi Paul Ricard postao pobjednik utrke za Veliku nagradu Francuske i tako odnio svoju sedmu pobjedu sezone učvrstivši svoje mjesto na prvom mjestu poretka za 2022. godinu. Max nije bio favorit za pobjedu u ovoj utrci, ali put ka pobjedi otvorio mu je sudar glavnog rivala Charlesa LeClerca u Ferrariju.

A dominant display by the Dutchman who didn't put a foot wrong to take glory at Le Castellet 👊#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/1SS1Xj13p1 — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Utrka je počela zanimljivo, ali bez nekih pretjeranih šokova. Najveće poteze povukli su Hamilton koji je na trećem mjestu pretekao Sergija Pereza te Fernando Alonso i Lance Stroll koji su na startu napravili nekoliko kvalitetnih poteza za napredak u pozicijama. Charles LeClerc je vješto pred Verstappenom obranio svoje prvo mjesto s kvalifikacija, dok se Sainz polagano počeo penjati s 19. mjesta na startu.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION Charles Leclerc (MON) Ferrari F1-75 leads at the start of the race. 24.07.2022. Formula 1 World Championship, Rd 12, French Grand Prix, Paul Ricard, France, Race Day. Photo credit should read: XPB/Press Association Images. Photo: XPB/PRESS ASSOCIATION

Utrka za vodstvo je na samom početku bila vrlo napeta jer se Verstappen držao na pola sekunde od LeClerca i tako ga onemogućio u štednji guma. Međutim, negdje oko 10. kruga Max je odustao od napadanja i do 17. kruga otišao u boks sa srednjih na tvrde gume, dok Ferrari nije reagirao i LeClerc je ostao vani. Max je zbog ulaska u boks izgubio jako puno i izašao je tek kao sedmi, što je značilo da LeClerc ima veliku prednost nad rivalom u Red Bullu.

Međutim, sve dobro što je Ferrari napravio taktički te u pripremi konfiguracije palo je u vodu u 19. krugu, koji se ispostavio kao ključan u utrci. LeClerc je već u prošloj utrci, u Austriji, imao velikih problema s papučicom za gas, koja je na trenutke propadala, a probleme je s time imao i u Francuskoj te odustao iz utrke iz poprilično ugodnog vodstva. LeClerc je na velikoj paraboli Paul Ricarda izgubio zadnje gume, zavrtio se i otišao u zid. To je već treći put da je LeClerc morao odustati iz utrke s vodeće pozicije ove sezone, dva puta zbog otkazivanja motora (Barcelona, Baku) i jednom zbog vlastite greške. sada u Francuskoj.

- Gurao sam previše i izgubio kontrolu nad zadnjim gumama, nisam ih više mogao vratiti. To je moja greška i ako želiš biti na najvišem nivou Formule 1 ne možeš ih raditi na ovakav način, moja je krivica potpuna.

Zbog sigurnosnog automobila koji je uslijedio svi s vrha poretka su otišli po 'jeftin' ulazak u boks i Verstappen se vratio u vodstvo, dok su se za preostala mjesta na postolju borili Hamilton i Russell u Mercedesu, Perez u Red Bullu i Sainz u Ferrariju koji je odvozio sjajnu utrku, unatoč velikim greškama u boksu i preranog izlaska iz boksa koji ga je koštao kazne od pet sekundi. Ne samo to, u trenutku dok je pretjecao Sergija Pereza zvali su ga u boks, što svi znaju da se nikad ne radi. A nakon toga, kad je Sainz već preuzeo treće mjesto, su ga ipak zvali u boks i 'bacili natrag' za šest mjesta, što u posljednjih deset krugova nije bilo jednostavno nadoknaditi te je završio kao peti.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION Lance Stroll (CDN) Aston Martin F1 Team AMR22 at the start of the race. 24.07.2022. Formula 1 World Championship, Rd 12, French Grand Prix, Paul Ricard, France, Race Day. Photo credit should read: XPB/Press Association Images. Photo: XPB/PRESS ASSOCIATION

Nakon LeClercovog odustajanja Verstappen je imao vrlo jednostavan posao i s desetak sekundi prednosti ispred Hamiltona dovršio posao. Hamiltonovo drugo mjesto je najbolji rezultat sezone za Mercedes, a velik dan za Mercedes upotpunio je George Russell koji je nakon vrlo zabavnih borbi s Red Bullovim Sergijom Perezom uspio doći do trećeg mjesta pretjecanjem tri kruga prije kraja i omogućio prvi dvostruki podij sezone za Mercedes.

Foto: Hasan Bratic 24.07.2022, Circuit Paul Ricard, Le Castellet, FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022 , im Bild Podium Sieger Max Verstappen (NEL), Oracle Red Bull Racing, 2.Platz für Lewis Hamilton (GBR), Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, 3.Platz für George Russell (GBR), Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Foto ? nordphoto GmbH / Bratic Photo: nordphoto GmbH / Bratic/NORDPHOTO

Fernando Alonso je ponovno pokazao koliko je dobar ove sezone sjajnim šestim mjestom čime je pokazao da je "best of the rest", a francuski dan u Le Castelletu za francusku momčad Alpinea upotpunio je domaći vozač Esteban Ocon osmim mjestom). Zadovoljni će biti i u McLarenu s dvostrukim osvajanjem bodova (Norris 7., Riccardo 9.), te u Astin Martinu kojem je Lance Stroll osigurao bod.

Verstappen sada kao vodeći vozač u poretku (233) ima 63 boda prednosti ispred drugoplasiranog LeClerca (170), a slijede Perez (163), Sainz (144), Russell (143) i Hamilton (128).