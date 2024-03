Nevjerojatan presedan: Red Bull suspendirao ženu koja je šefa momčadi optužila za nedolično ponašanje

SKINUO SE ZA POTREBITE

Vozač Formule 1 prikupio 150.000 dolara kalendarom s golim fotografijama

"Ljudi su me pitali 'Zašto si to napravio? Zašto želiš pokazati stražnjicu? Ali kad sam objasnio dobrotvorni aspekt, ljudi su to shvatili. Bilo nam je jako zabavno snimajući te fotografije", rekao je Bottas za speedcafe.com na Velikoj nagradi Las Vegasa ovog mjeseca