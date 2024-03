VIDEO Džindo: Samo su dva vozača koja bi mogla pomrsiti račune Verstappenu i Red Bullu

Nova sezona Formule 1 počela je ovog vikenda kvalifikacijama i utrkom za Veliku nagradu Bahreina. Iščekivanje od tri i pol mjeseca nakon završetka protekle sezone napokon je završeno.

Najpopularnija grana automobilizma ulazi u svoju 75. sezonu, a popularnost 'oktanskog cirkusa' raste iz godine u godinu. Podsjetimo, prošle je godine Nizozemac Max Verstappen dominantno osvojio naslov u bolidu Red Bulla, što mu je treći uzastopni naslov svjetskog prvaka.

No, okrećemo se prema novoj sezoni, i to u sklopu novog videoserijala Večernjeg lista pod nazivom 7 pitanja. Koje su promjene za novu sezonu, što će biti najvažnije i što ćemo pratiti s nestrpljenjem, pogledajte u novom videu na našem YouTube kanalu koji je pripremio novinar Edi Džindo.

Koje su promjene u novoj sezoni Formule 1 za 2024. godinu?



Prvi put u 75 godina dugoj povijesti Formule 1 nemamo nijednu promjenu vozača u odnosu na kraj protekle sezone. Svih 20 vozača ostaje u rosterima svojih momčadi. Međutim, dvije momčadi u potpunosti mijenjaju svoje ruho i naziv. Dosadašnji Alfa Romeo od ove sezone postaje Kick Sauber, a 'mlađi brat' Red Bula, dosad nazivan AlphaTauri, od ove sezone postaje RB.



Ima li kakvih promjena u kalendaru?



Jedina promjena u kalendaru je povratak utrke za Veliku nagradu Kine na kultnoj stazi u Šangaju, tako da će ove sezone biti 24 utrke umjesto 23 u prošloj. To će biti prvi put da se utrka u Šangaju održava nakon 2019. godine, od tada se nije mogla održavati zbog COVID restrikcija. Kao i svake godine otkako je novi format uveden pretprošle sezone, mijenjaju se lokacije na kojima će biti održane sprint utrke. Ove će sezone sprint utrke biti održane u već spomenutoj Kini, potom u Austriji, Brazilu, Katru te dvije u SAD-u, točnije u Miamiju i Austinu.



Zašto se bolidi neće mijenjati u iduće dvije sezone?



Značaj bolida za 2024. bit će ogroman jer će biti gotovo pa identične kvalitete i brzine i u idućoj sezoni, za 2025. godinu. Razlog tome je što u 2026. dolazi najveća promjena regulacija dosad, promjena koja podrazumijeva i nove motore i novu aerodinamiku. Uz to, zbog novih pravila o cost capu, odnosno gornjoj granici dozvoljenog novca za trošenje, na bolidu za 2025. će momčadi pokušati maksimalno uštedjeti kako bi si dozvolili što više resursa za bolid u 2026. godini, kojeg će zbog spomenutih ogromnih promjena pravila morati graditi iz nule.



Hoće li Max Verstappen i Red Bull nastaviti svoju dominaciju i u 2024. godini?



Verstappen je u 2023. postavio rekord za najviše pobjeda u sezoni i najviše uzastopnih pobjeda u sezoni, a Red Bull je od 23 utrke u sezoni slavio u čak 22. Prema onome što je na testiranju pokazao novi RB20 bolid, čini se da će Red Bull i dalje biti neprikosnoveni broj jedan.



Postoji li ipak netko tko može konkurirati Verstappenu i Red Bullu ove sezone?



Iako je teško vjerovati da netko Verstappenu i Red Bullu može pomrsiti račune, jedina dva vozača koja možemo staviti u ovu kategoriju su Charles LeClerc iz Ferrarija i Lando Norris iz McLarena. To su jedina dva vozača koja su pokazala da mogu konkurirati Verstappenu u smislu vozačke vještine, a Ferrari i McLaren su jedine dvije momčadi koje su, barem u nekim utrkama, pokazale da se po izvedbenom indeksu mogu približiti Red Bullu.

Tko ima potencijal biti pozitivno iznenađenje ove sezone?



Prema uvodnim testiranjima ove sezone čini se da će to biti novopečena momčad RB. Protekle sezone su pod imenom AlphaTauri većinu sezone proveli na samom začelju, a onda se u sjajnoj završnici uspjeli izdići do osmog mjesta. Međutim, dojam je da će se ove sezone njihov bolid izdići, a uz vozače poput dokazanog Daniela Ricciarda te talentiranog Yukija Tsonode mogli bi velikima pomrsiti račune u novom bolidu..



Hoće li potpis Lewisa Hamiltona za Ferrari utjecati na ovu sezonu?



Definitivno će utjecati. I sam svjetski prvak Max Verstappen je izjavio da će dinamika Lewisa Hamiltona i Mercedesa u njihovoj posljednjoj zajedničkoj sezoni biti čudna. Kao što već većina vas zna, Hamilton je potpisao ugovor kao vozač Ferrarija od 2025. sezone te će biti vrlo zanimljivo pratiti kako će surađivati sa svojim suradnicima u Mercedesu u posljednjoj godini i hoće li motivacija biti na istoj razini kad već zna da iduće godine odlazi u novu momčad. Bit će zanimljivo pratiti i kako će tu priču obraditi u Netflixovom serijalu Drive To Survive koji prati F1. Kokice su već pripremljene.