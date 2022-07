Schumacherov prijatelj: Obitelj godinama laže o Michaelovu zdravstvenom stanju

Bivši dugogodišnji menadžer Michaela Schumachera Willi Weber opet je govorio o zdravstvenom stanju sedmerostrukog prvaka u formuli 1 i njegovoj obitelji. Weber smatra da Schumacherova obitelj nešto taji jer se potpuno izolirala i daje nikakve informacije iako su od kobnog pada na skijanju prošle više od tri godine.

Weber odlično poznaje Schumachera budući da ga je vodio od juniorskih dana do 2012. godine. Rekao je da je bio "drag i odan prijatelj". No, sada ga muči to što ne može doći ni do kakvih informacija.

- Više stotina puta pokušao sam kontaktirati Corrinu (Schumacherova supruga, op.a.). Nije mi odgovorila. Zvao sam i Jeana Todta koji mi je rekao da ne idem u bolnicu, da pričekam jer je prerano. Kad sam sutradan zvao, nitko mi se nije javio. Maknuli su me na stranu govoreći da je prerano, a sad je prekasno. Prošlo je devet godina. Vrijeme je da kažu istinu - rekao je Weber te dodao:

- Mogao sam razumijeti kakva je situacija kad se to dogodilo, uostalom uvijek sam radio sve da zaštitim Michaelov privatni život. No otada od njih ne dobivamo ništa osim laži.

Weber je na kraju zaključio:

- Nisam očekivao ovakvo ponašanje i zbog toga sam još uvijek ljutit.

