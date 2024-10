Jones prijeti Miočiću: 'Prebit ću tog starca. Nadam se da ćete uživati gledajući'

Jedan od najvećih borilačkih događaja godine, ali i desetljeća polako kuca na vrata. Naime, 16. studenog će se u slavnom Madison Square Gardenu suočiti Stipe Miočić, američki borac hrvatskog podrijetla koji drži titulu teškaša s najviše obrana pojasa te kategorije u povijesti UFC-a te Jon Jones, aktualni prvak i jedan od najvećih sportaša u mješovitim borilačkim vještinama uopće. New York će ugostiti UFC-ovu priredbu pod brojem 309.

Međutim, u teškoj kateogrijii ove organizacije vlada popriličan nered. Nakon što je porazio Cyrila Ganea još u svibnju 2023. godine, Jones se nije borio. Borba s Miočićem jednom je odgođena, no usprkos dugoj neaktivnosti prvaku nije oduzet pojas. U međuvremenu je pobjede nanizao te do titule izvanrednog prvaka došao Britanac Tom Aspinall koji još nije dobio priliku za napad za pojas. Britanski borac nastavlja čekati, no svoje nezadovoljstvo izražavaju navijači. Jonesu zamjeraju tvrdeći da je uzeo lakši meč s Miočićem koji je godinama neaktivan, umjesto konkurentnijeg Aspinalla.

"Što ako sam prljavo bogat i doslovno sam vlasnik ne jedne, nego dviju omanjih vila u istom gradu? Što sam ako imam sve to? Već sam zaradio 15 milijuna dolara za svoju sljedeću borbu. Da, brate, spremam se prebiti tog starca i odjahati u suton. Nadam se da ćeš uživati gledajući", napisao je Jones jednom od Britančevih navijača koji tvrde da se Jones nakon ovog meča namjerava oprostiti od sporta koji je obilježio, a same Jonesove riječi dodatno potiču tu raspravu.

Miočić se nije borio još od ožujka 2021. godine kada mu je titulu prvaka uzeo novi i unaprijeđeni Francis Ngannou. Prvi je puta Miočić uzeo pojas porazivši Fabricija Werduma još 2016. godine nokautom u prvoj rundi. Uslijedile su obrane protiv Alistaira Overeema, Juniora Dos Santosa i Francisa Ngannoua. Prvi puta je Miočić pojas izguio 2018. protiv Daniela Cormiera, a no godinu dana kasnije ga je vratio, a iduće godine poslao Cormiera u mirovinu porazivši ga u trećem međusobnom ogledu. Nakon toga je uslijedio poraz u drugom ogledu s Nigerijskim borcem nakon čega više nije ulazio u oktogon.