VIDEO Ngannou brutalno nokautirao protivnika, a ovaj ga nahvalio! Obojica su zaradila golem novac

Bivši UFC-ov prvak teške kategorije Francis Ngannou nokautom je svladao Renana Ferreiru u glavnoj borbi PFL-ove priredbe nazvane "Bitka divova" održane u Saudijskoj Arabiji. Nekadašnjem prvaku bio je ovo prvi MMA meč nakon boksačkog debija protiv Tysona Furyja i borbe s Anthonyjem Joshuom u kojima je usprkos porazima zaradio milijune eura. Za PFL je potpisao prošle godine nakon odlaska iz UFC-a, a sinoć je debitirao protiv brazilskoga diva visokog 203 centimetra i teško 118.6 kilograma.

Ngannou se nije rijetko nalazio u situaciji da je manji čovjek u kavezu. Međutim, deset centimetara viši i dva kilograma teži Brazilac brzo se našao na parteru u vrlo nepovoljnome položaju. Nakon tri minute meča Ngannou je uspio izboriti gornju poziciju na protivnikovim leđima i prisiliti ga da se pokrije u nastojanju da izdrži navalu udaraca u stranu glave. Ipak, Ferreira je pokleknuo pod snagom navale 38-godišnjeg Nigerijca te pao u nesvijest.

Ovu je pobjedu Ngannou posvetio sinu Kobeu koji je preminuo kada mu je bilo tek 18 mjeseci."Stalno su mi govorili da sam opasan tip, a i sam sam počeo vjerovati u to. Nedavno sam saznao da to nisam. Život vam može priuštiti trenutke od kojih ste nastojali pobjeći, udari vas time u lice. To je nešto što nikada nisam zamišljao. Nikada nisam znao kakav je to osjećaj. Ljudi iz suosjećanja pokušavaju shvatiti kakav je to osjećaj, no ja to ne mogu opisati. Bilo je teško", kazao je nakon borbe Francis Ngannou.

"To je jedna od stvari za koju se uvijek pitate kada će završiti. Možda nikada neće završiti. Možda ćete naučiti živjeti s tim, ali mislim da nemam toliko vremena da to prebolim. Cijeli životni vijek nije dovoljan da prežalim. Ovo je novi način života. Nažalost, pobjeda mi ne odnosi ovaj izazov. Izazov je i dalje tu. Najveći izazov zbog kojega nikada više neću biti ista osoba kada ulazim ovdje. Ovom borbom sam si dokazao da i dalje to imam. Mogu se nositi s borbom, pritiskom tokom tjedna borbe, medijima i ostalom", zaključio je.

Poraz mu Ferreira svako nije zamjerio, dapače poprilično je oduševljen bivšim UFC-ovim prvakom koji je prilikom dogovora borbe inzistirao da njegov protivnik bude dostojno plaćen. Ngannou je izborio da suparnici dobiju honorar od minimalno 1.8 milijuna eura, što je čak 920 tisuća eura više od nagrade koju je prošle godine dobio za osvajanje teškaškog pojasa. Ferreira se javno zahvalio Ngannou.

"Poštovao sam ga i prije, ali sada još više jer traži bolje uvjete za sve, a ne samo za sebe. Čast mi je što se ovako zauzeo za mene i to me motivira da budem još bolji", kazao je brazilski borac. Ngannou u PFL-u ima snažnu pregovaračku poziciju obzirom da je prilikom potpisa ugovora dogovorio udio u vlasništvu promocije, mjesto u upravi te visok honorar. Tako je čak i bez bonusa te postotka od prodanih ulaznica i kupljenih prijenosa zaradio 9 milijuna eura.

