Jeste li znali da najbrži automobil u Hrvatskoj vozi jedna žena? Evo tko je ona

Autosport, adrenalin, brzina, izazov – riječi koje su oduvijek prizivale sliku muškaraca za volanom. No vrijeme je da se ta slika promijeni. Sve je više žena koje hrabro ulaze u svijet ovog dinamičnog sporta, rušeći stereotipe i otvarajući vrata budućim generacijama. Jučer se konferencija "Žene za sportskim volanom – predrasude ili budućnost" održala u zagrebačkom hotelu The Westin.

Na svoj način pomiču granice

To nije bila samo konferencija, nego poziv ženama da se usude, da sanjaju i da slijede ono što zaista vole. Hrvatski auto i karting savez, organizator konferencije, želi omogućiti ženama svih profila da se pridruže ovoj industriji koja obuhvaća puno više od samih vozačkih vještina.

U radu konferencije bile su uključene četiri nevjerojatne žene, vozačice koje već sada pišu povijest autosporta u Hrvatskoj. Njihove priče svjedoče o upornosti, ljubavi prema automobilima i vještini koja ruši sve predrasude. Dora Ravenščak, Karla Švec, Stella Bogadi i Tamara Sudarević Kos svaka na svoj način pomiču granice, donoseći svoje osobne borbe i pobjede na trkaće staze.

Do danas se Dora natjecala na 58 rally utrka, a od toga imala je četiri nastupa na utrkama Svjetskog rally prvenstva, šest utrka na Europskom rally prvenstvu, naslov prvaka Hrvatske kao suvozač grupe S iz 2019. godine i broncu u Fiesta Rally3 Trophyju 2024. godine.

– U listopadu me očekuje i zadnji nastup u Poljskoj gdje se vozi posljednja utrka Europskog prvenstva i vodit će se borba za srebro u kategoriji ERC3 – otkrila je Dora.

Karla je s devet godina krenula u karting, a sada, u svojoj prvoj sezoni autosporta, osjeća kako je napokon ostvarila san:

– Moja strast prema autosportu oblikuje moj identitet i ispunjava me čistom srećom i zadovoljstvom. Iako sam svjesna činjenice da u ovom sportu postoje brojni stereotipi i izazovi, želim se fokusirati isključivo na vlastiti napredak.

Karla se trenutačno natječe u autoslalomu i superslalomu, nastupa s Peugeotom 106 1.6 GTI u klasi 5. Ovo je njezina prva sezona u automobilizmu, a već je ostvarila odlične rezultate. Trenutačno zauzima treće mjesto u ukupnom poretku vozačica za Prvenstvo Hrvatske u autoslalomu, dok je u Otvorenom prvenstvu Zagreba na 2. mjestu u ukupnom poretku vozačica.

– Za mene autosport nije muški sport. To je svijet vještine, strasti i posvećenosti, a spol nije prepreka, nego dodatni motiv za uspjeh – rekla je Tamara koja je već 20 godina na trkaćim stazama, a s osmijehom dodaje kako je danas njezin talent napokon prepoznat i cijenjen. Njezina strast za vožnjom, koja se rodila iz ljubavi prema adrenalinu i obiteljskim vikendima provedenima na trkaćim stazama, pokazuje kako se upornost i predanost itekako isplate.

– Gledatelji nerijetko ostanu u čudu kad skinem kacigu i vide ženu – istaknula je Tamara koja je aktualni viceprvak u disciplini A10 – utrkama ubrzanja i vozi automobil od 600 konjskih snaga. Riječ je o jednom od najbržih automobila na prednji pogon na utrkama u Hrvatskoj, a ona je jedina žena u toj disciplini.

Stellin je trkaći put sramežljivo započeo volontiranjem na WRC-u, a sada su joj vrata autosporta širom otvorena. Sada je, kaže, u svom svijetu.

Sretna sam kad me obitelj bodri

– Kad sjednem za volan, osjećam ogroman ponos, uspjela sam ostvariti ono što sam htjela. Još me sretnijom čini kad vidim svoju obitelj koja me u svemu bodri. Voljela bih da svi mogu doživjeti taj osjećaj – iskrena je Stella, koja je, kad su sve kockice došle na svoje mjesto, konačno ušla i u rally vode kao suvozačica. Međimurje rally bio je prvi na kojem je iskusila kako je to biti u desnom sjedalu i kakvu odgovornost moraš imati.