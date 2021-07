Jelić se oglasila o prijetećim porukama: 'Ja sam Hrvatica ponosna na Oluju, a ljude dijelim samo po jednom kriteriju'

Iz Tokija su jučer u Zagreb, a potom u Split, doputovale hrvatske sportske dragocjenosti. t. Iz Japana su se vratili prvi hrvatski osvajači medalja na ovogodišnjim Olimpijskim igrama. Zlatna Matea Jelić i brončani Toni Kanaet, zajedno s trenerima, u zagrebačkoj zračnoj luci dočekani su od političara, sportskih dužnosnika i pokojeg zagrebačkog tekvondaša, dok im je Split priredio doček za pamćenje. S bakljadom.

Umjesto da spava sa šampionskim mirom u glavi, najnovija olimpijska pobjednica tijekom interkontinentalnog leta vrtjela je u glavi nešto drugo:

- S obzirom da u finalu baš nisam slušala trenera, razmišljala sam što bih još trebala popraviti i tome ću vrlo brzo prionuti. Samo da se malo podružim sa svojom obitelji, da odemo negdje malo na more, da ih izgrlim.

Razmišljala je Matea i o reakciji nekih srpskih medija koji su joj zamjerili što uzdiže Oluju na što su se po forumima i društvenim mrežama nadovezali i kojekakvi sumanuti tipovi, Hrvati zacijelo nisu, koji su joj čak i prijetili. Obazire li se ona uopće na to?

- Drago mi je da ste to spomenuli. Ja sam rođena u Hrvatskoj i zauvijek ću biti Hrvatica. Putujem dosta po svijetu i ne dijelim ljude ni po čemu nego samo na dobre i loše. A ti ljudi koji se tako izražavaju su jednostavno loši ljudi i ja im želim sve najbolje i da nađu svoj mir.

Što bi trebalo biti sporno u tome što hrvatska sportašica slavi hrvatski nacionalni praznik?

- Ne znam niti ja. Uostalom, ja volim svoju domovinu a za Oluju osjećam veliku ljubav kao i prema svojoj zemlji. Moj tata je bio u ratu i meni je drago kada vidim naše vojnike odnosno da imamo tu snagu. Nisam ništa htjela okrenuti na mržnju. Znam tko sam i od kuda sam i nije me toga sram.

No, nekima u Srbiji oslobodilačka akcija hrvatske vojske zvana "Oluja" očito je trn u oku pa ih tako žulja i to što Matea, kao Kninjanka, slavi taj dan. No, u toj zemlji Matea ima dosta sportskih prijatelja a oni joj to ne zamjeraju.

- Njihovi mediji su izvukli neku moju rečenicu, a sve što ja osjećam prema njima je poštovanje. Uostalom, ja sam u Srbiji bila puno puta, a čak sam i nakratko živjela kod Milice Mandić. A ona je nevjerojatna osoba, tako je pozitivna i draga, obožavam njen osmjeh.

Tako se Matea, čovjekoljubivo, ponašala i u Olimpijskom selu gdje je imala priliku upoznati najboljeg tenisača današnjice Novaka Đokovića.

- Braća Sinković su sjedila s Đokovićem, a ja sam baš taj dan osvojila zlato pa su me pozvali k njima za stol. Pričala sam normalno s Đokovićem, toliko je skroman i dobar, Sinkovići također. Baš sam zahvalna što sam imala priliku ih upoznati. To su pravi šampioni.

Kaže da se od svih hrvatskih sportaša s Valentom i Martinom najviše družila.

- Ja se njima iskreno divim a oni su mene prihvatili kao sebi ravnopravnu pa sam se s njima i najviše povezala. Baš su dragi ljudi. Sviđa mi se to što su tako skromni, po njihovu zagrljaju osjetila sam koliko im je drago što sam osvojila olimijsko zlato.

Zajedništvo koje se među hrvatskim sportašima u Olimpijskom selu, Mateu se očito jako dojmilo.

- Zahvalna sam što sam imala priliku upoznati takve šampione kao što su Damir Martin, Sara Kolak i drugi naši vrhunski sportaši. Povezanost nas Hrvata, u toj našoj zgradi, u tako malo vremena, bila je nevjerojatna. Kada sam osvojila zlato, svi oni koji sutradan nisu nastupali, čekali su me do iza ponoći i osjetila sam koliko im je svima jako drago.

Pod istim dojmovima o socijalnom dijelu olimpjske priče bio je i brončani Kanaet:

- Imao sam priliku spoznati što je to olimpijski duh. Osjetilo se da je to nešto više nego što su velika natjecanja u našem sportu. Pogotovo kada sam osvojio medalju. To je neopisiv osjećaj kakvog nisam imao niti na jednom natjecanju dosad.

Odlazeći u Tokio Toni je najavio borbu za zlato. Sada je to opet učinio ali u svezi s Parizom 2024.

- Ovo je prekretnica moje karijere. Ja sada imam još više motiva i želim olimpijsko zlato.

Još više motiva zacijelo će imati i Ivan Šapina i Kristina Tomić koji ovaj put nisu uspjeli i koji nisu, od HOO-a, dobili dukate od 14-karatnog zlata. No, zato jesu izbornik Toni Tomas i trener Veljko Laura kojima je od velike pomoći u Tokiju bio kolega Dean Mesarov.

