Je li sudac pomogao doći Hajduku do pobjede? Odluka Zebeca je nelogična, u Osijeku bjesne

Hajduk je u subotnjem derbiju supersport HNL-a stigao do pobjede 1:0 protiv Osijeka na Poljudu, jedini pogodak postigao je Marko Livaja u 56. minuti, no pitanje je je li taj gol bio regularan.

Naime, u začetku te akcije Hajdukov stoper Prpić imao je vrlo sporan duel s igračem Osijeka Jakupovićem, tijekom skoka udario ga je laktom u glavu, što je vidjela i VAR soba, pa je suca Zebeca pozvala da pogleda snimku. U VAR sobi bio je Fran Jović, koji je očito bio uvjeren da je Prpić napravio prekršaj, ostalom, u protivnom ne bi ni zvao Zebeca da pogleda snimku. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Do sada smo u većini slučajeva u HNL-u gledali da glavni sudac potvrđuje odluke VAR sobe, zato je Zebecova odluka još više nelogična. Također, igrač Osijeka pao je kao pokošen, odmah se primio za glavu, a u takvim situacijama nova je praksa da se utakmica prekida (zbog udarca u glavu). Zebec je imao pogled prema toj situaciji, ali nije reagirao...

No, Zebec je snimku pogledao, prvi put, drugi put, vidjelo se doduše da je neodlučan, no na kraju je ipak ostao pri stavu da prekršaja nema. Razbjesnilo je to Osječane, o sučevom kriteriju govorio je i trener Coppitteli, a navijači Osijeka bijesne na suca po društvenim mrežama. Vidjet ćemo što će na sve reći Komisija na suce na čelu s Francuzom Layecom, no dojam da prvu je da je prekršaj ipak postojao, što znači da je sudac Zebec direktno utjecao na konačni rezultat utakmice.