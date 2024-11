Je li ovaj igrač Dinama zaslužio poziv u reprezentaciju? Bjelica: Vjerujem da ga Dalić prati

Rapsodija Dinama u Bratislavi! Nogometaši Dinama pobijedili su Slovan s 4:1 i stigli na korak do čudesnog uspjeha, do prolaska u nokaut fazu Lige prvaka! A za matematičku potvrdu tog fenomenalnog dosega maksimirskoj će momčadi u preostale četiri utakmice vjerojatno biti dovoljno osvojiti tri boda. Dva gola Kulenovića, po jedan Sučića i Špikića bili su dovoljni da Dinamo jučer promaršira plavim Dunavom, a sve osim prvih pet minuta, kada su Slovaci poveli 1:0, pripalo je hrvatskom prvaku.

Slovan poveo 1:0

Doduše, loše je počelo za Dinamo, jer Slovan je poveo već u 5. minuti. Loptu je na centru krivo dodao Špikić, a domaći su iz kontranapada zabili za 1:0. No, Špikić se iskupio već u 10. minuti, kada je sjajno pucao u bliži golmanov kut i stvari vratio na početak. Dinamo je od tada bio bolja momčad, no u 27. minuti VAR soba provjeravala je mogući 11-erac za Slovan. Nakon duže provjere sudac Taylor ipak je ostao kod prve odluke, a ubrzo potom Dinamo je izveo sjajnu akciju, Pjaca je poslao odličan centaršut, a Sučić izbliza glavom zabio za vodstvo i veliko slavlje plavih. Do kraja poluvremena ostalo je 2:1 za Dinamo, a već nakon devet minuta drugog dijela Dinamo je vodio 3:1. Pjaca je maestralno, kao brzi vlak, prošao po lijevoj strani, a Sandro Kulenović zatvorio je drugu stativu i lakoćom zabio. Točku na i stavio je Kulenović u 72. minuti, nakon nove asistencije Pjace. Do kraja utakmice Dinamo je lako sačuvao prednost, mirno, autoritativno, poput velikog europskog kluba, što zagrebački klub i jest.

Igrač utakmice opet je bio neumorni Sandro Kulenović, borio se, radio za momčad, istrpio puno duela sa suparničkim stoperima, a onda još i dvaput zabio.

- Prilično rano smo primili gol, ali nismo dali da nas to pokoleba, nije to previše utjecalo na nas. Vratili smo se preko Špike, kasnije poveli i uzeli tri boda. To je najvažnije. Očekivali smo da će oni u drugom poluvremenu krenuti na sve ili ništa, ali naš treći pogodak je došao u pravom trenutku, tu smo ih zakucali. Ne krijemo da želimo ići dalje, prvi put prezimiti u Ligi prvaka i ispisati povijest - rekao je Kulenović, pa pohvalio navijače, s kojima su igrači slavili nakon utakmice, a onda se još jednom pred njih vratili iz svlačionice:

- Nevjerojatno je ovako slaviti s našim navijačima, hvala im na ovakvoj podršci, bili su uz nas i kad nije bilo dobro, sad im vraćamo za tu podršku.

Špikić je pogriješio kod jednog gola, zato je bilo predivno vidjeti kako su mu suigrači pohitali u zagrljaj kad je zabio za 1:1.

Kulenović u reprezentaciju?

- Moj prvi dodir je bio pogrešan i primili smo gol. To me dirnulo, ali nastavio sam raditi i nagradilo me golom. Sve se okrenulo i bilo je dobro. Gotovo smo od samog početka kontrolirali utakmicu, osjećali smo da će doći gol i došao je u pravo vrijeme. Puni smo samopouzdanja, idemo se potući na Maksimiru s Borussijom Dortmund - rekao je Špikić.

Trener Bjelica bio je jako sretan, ali umirivao je euforiju nakon utakmice.

- Velika pobjeda za nas, na dobrom putu smo putu, ali još nismo ostvarili ono što želimo. Zabiti četiri gola u gostima u Ligi prvaka je čudesan doseg, jedan Manchester City je ovdje nedavno također zabio četiri gola. Ovu pobjedu mi je teško rangirati, no sigurno da spada u TOP 10 moje trenerske karijere.

Je li Kulenović svojim igrama zaslužio poziv u reprezentaciju?

- Sandro na terenu pokazuje koliko vrijedi, zabija golove u Ligi prvaka, vjerujem da ga izbornik gleda jednim okom i da će ga pozvati kad za to dođe vrijeme - rekao je Bjelica, pa onda još nahvalio svoje igrače:

- Moram pohvaliti obranu, ali i krila, koja su bila sjajna. Pjaca je imao nekih problema s ozljedama, sada je zdrav i to je pokazao na terenu. Drago mi je i zbog Špikića, koji je kod nas podcijenjen, ima slabi PR, pa se njegovi golovi ne broje kao nekih drugih. No, mislim da je on najbolje hrvatsko krilo.

Za plave nema odmora, već u subotu slijedi Gorica, koliko će vam biti teško igrače prebaciti iz Lige prvaka i ove sjajne večeri u realnost domaće Lige?

- Nemamo izbora, HNL je naš kruh, on nam je najvažniji. Nema mjesta euforiji, sad nam Gorica postaje najvažnija.

Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka Dinamo igra 27. studenog u Maksimiru protiv Borussije Dortmund. Bit će to prva od četiri meč lopte za plave.

- Finalisti su Lige prvaka, no vjerujem da možemo do bodova i protiv njih - zaključio je Bjelica.