Javili se Demoni, evo što zamjeraju čovjeku koji ih je htio napasti: 'Zaslužio je da ostane bez imena'

Prvu utakmicu 8. kola domaćeg nogometnog prvenstva ovoga je petka zasjenio navijački incident. Dvoboj Šibenika i Istre na Šubićevcu završen je bez pogodaka, a nakon posljednjeg sudačkog zvižduka umalo je došlo do velikog incidenta. Naime, trener gostiju Paolo Tramezzani krenuo je prema tribini s navijačima Istre. Oni su ga vrijeđali verbalno, a on je u naletu bijesa htio preskočiti odgradu i fizički ih napasti. Incident je u zadnji trenutak spriječila policija koja je pravodobno reagirala.

Pisali smo već o mogućim detaljima zašto je do toga došlo. Poznato je da Tramezzani i navijači Istre već neko vrijeme nisu u najboljim odnosima. Portal Istarski.hr nagađa da je bila riječ o nezadovoljstvu dijela navijača time što Tramezzani nije uvažio neke njihove sugestije. One su se u prvom redu ticale igrača Slavka Blagojevića. No, sada su iz navijačke skupine Demoni objavili priopćenje:

"Poštovani navijači Istre i prijatelji našeg kluba, jučer smo na gostujućoj utakmici u Šibeniku svjedočili situaciji koja zahtijeva našu reakciju povodom nedopustivog ponašanja trenera Istre 1961. Trener koji je prošlu sezonu ostvario veliku povezanost s tribinom i koji je jedini u nazad 20 godina doživio skandiranje navijača, jučer je svojim ponašanjem zaslužio da ostane bez imena u ovom proglasu.

Naime, na jedan povik s tribina ('cambio'), upućen s namjerom da se umiri nervozni Blagojević, koji je već imao žuti karton, trener je odgovorio uvredama i pozivima na obračun. Ova opaska pokazala se iznimno značajnom samo tri minute kasnije, kada je Blagojević zaradio drugi žuti karton i napustio igru.

Na kraju utakmice, pokušali smo mu ukazati na neprihvatljivost takvog ponašanja, posebno prema ljudima koji su na radni dan putovali više od 400 kilometara kako bi podržali naš tim. Međutim, umjesto da sasluša kritike, trener je nastavio s provokacijama i svađanjem.

Ako dotični trener smatra da njegovo mjesto nije u našem klubu, želimo da to kaže otvoreno i iskreno, a ne da se najvjernije navijače koristi kao alibi za svoje postupke. Zato, pozivamo sve članove naše navijačke zajednice da ostanu jedinstveni i da zajedno tražimo bolje sutra za naš klub. Naša strast i predanost klubu ne smiju biti narušeni neprimjerenim ponašanjem pojedinaca", objavili su pulski navijači.