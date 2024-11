Izbornik se oglasio o nepozivanju brončanih rukometašica. Evo što je rekao Ivica Obrvan

Rukometašice Hrvatske jučer su se okupile u Zagrebu i produžile u Poreč, u kojem će se pripremati za predstojeće Europsko prvenstvo koje će se održati u Švicarskoj, Mađarskoj i Austriji od 28. studenoga do 15. prosinca. Naša reprezentacija igrat će Baselu, u skupini s Danskom, Švicarskom i Farskim Otocima, a samo dvije prvoplasirane idu u drugi krug.

Otpale Birtić i Šenvald?

Na izbornikovu je popisu 20 rukometašica. Nažalost, zbog ozljeda Europsko prvenstvo neće vidjeti Andrea Šimara i Ana Debelić, a vikend koji je iza nas donio je ozljede Klare Birtić i Sare Šenvald. Ali i dalje je ostalo nerazumljivo zašto za Europsko prvenstvo nisu pozvane Tea Pijević, Ćamila Mičijević i Valentina Blažević, tri igračice koje su bile najzaslužnije za osvojenu broncu na EP-u 2020. godine.

– Ne vidim tu nikakav problem i ne znam zašto je takav interes javnosti. Prije svega, kada je ženski rukomet u pitanju, pomislio bih da je normalnije da se zabilježi na portalima i neki dobar rezultat Podravke koji je bio u Ligi prvakinja. Bio je fenomenalan, ali razumijem da je uvijek ljepše pisati o nečemu što je potencijalno lošija vijest nego o nekom uspjehu. Vaš interes razumijem, ali ne vidim problem za neko objašnjenje. Na listi je prije mjesec dana izašlo 35 igračica. Na toj su listi sve igračice koje vas interesiraju, ja sam se kao izbornik odlučio za ovih 20 s kojima idemo na pripreme. S njima ćemo pokušati izboriti plasman u drugi krug. Nitko nije otpisan, svaka od tih 35 igračica nastavlja trenirati sa svojim klubom i može biti priključena. Kao što će netko biti priključen umjesto Birtić ili Šenvald ako one ne budu na raspolaganju. Bili smo svjedoci ružnih objava, nisam primijetio da je proteklih nekoliko godina, kada su neke druge igračice izostavljene, bio takav interes. Nemam ništa protiv ikoga, to je moj odabir kao izbornika i to svima treba biti jasno. Zamolio bih vas za razumijevanje – rekao je Ivica Obrvan.

Ali zar javnost ne zaslužuje objašnjene zašto ih nema?

– Evo, reći ću. Ne vidim ih u novom četverogodišnjem ciklusu. Ovo je reprezentacija koju pripremam za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine – istaknuo je izbornik.

Takvo ste objašnjenje mogli dati i kada je prvi put izašao popis?

– Tada me nitko nije pitao – branio se izbornik, dodavši:

– Nitko se ne pita zašto je danski izbornik izostavio pet bitnih igračica za Europsko prvenstvo. Kod njih nije napravljena tako velika drama oko toga.

Istina, nije jer je njihov izbornik odmah objasnio zašto ih je izostavio, a što se tiče toga da Obrvana nitko nije pitao o izostancima, istina je. Ali kako da ga se pita kada se tog dana nije javljao na mobitel?

– To što su Mičijević, Pijević i Blažević dale zajedničku izjavu za medije, to je njihovo pravo da se tako obrate. Kamo bi to došlo kada bi se u svakoj reprezentaciji pisala priopćenja o nepozivanju? – rekao je Obrvan.

Da, ali problem je što ih nitko iz Saveza nije obavijestio da ne idu na pripreme za EP, već su to saznale od medija?

– Dobile su poziv da su na popisu 35 igračica, ja sam s tog popisa odabrao 20. To je normalna komunikacija, nije bilo zle krvi. Ne vidim tu problem, ali to je zanimljivo vama jer su pojedini ljudi s portala prijatelji s njima pa to donekle razumijem – zaključio je Obrvan tu temu.

Godine nisu problem?

Je li to potpuna istina, možda ćemo jednog dana i saznati. U redu, Mičijević i Blažević imale bi u Los Angelesu 34, a Pijević 37 godina. Ako je problem u godinama i ako se radi selekcija od mlađih igračica, kako to da su pozvane Kapitanović i Bartulović koja će 2028. imati 34 godine, a Katarina ježić 36 godina.

Na završne pripreme pozvane su – vratarke Bešen (Podravka), Kapitanović (Gloria), Bartulović (DKKA); lijeva krila: Vuković (Podravka), P. Posavec (Zrinski); lijeve vanjske: Prkačin, Barišić (obje Podravka), Milosavljević (Dunarea), srednje vanjske. S. Posavec (Lublin), Bule (Dalmatinka); kružne napadačice: Ježić (Dunarea), Brkić, Šenvald (obje Podravka); desne vanjske: Pavlović (Baia Mare, Birtić (Podravka Vegeta), Petika (Nice), L. Kalaus (Kisvarday); desna krila: Zrilić(Lokomotiva), Mamić, Kragulj (obje Podravka Vegeta).