'Izbornik me nazvao, osjećao sam se poput gov**, žena i ja skupa smo plakali...'

Mnogo prašine podigao je njemački izbornik Julian Nagelsmann objavom svog popisa za Euro kojem će upravo njegova reprezentacija biti domaćin. Na listi piše 27 imena i prezimena, a još jedno će do 7. lipnja morati otpasti. Jasno je, svaka reprezentacija na Euru smije imati 26 prijavljenih igrača. I s tim 27. po redu, njemačka javnost diskutirala je otvoreno, jer nekih igrača koji su po mišljenju kritičara trebali biti na listi tamo nema.

Nagelsmann recimo, na Euro uopće nije zvao Matsa Hummelsa. Godinama stožerni igrač obrane Elfa ovoga puta nije ušao među odabrane, a nema tamo niti primjerice Leona Goretzke, veznog igrača Bayerna kojeg se također očekivalo na popisu. Jedno je ime, ono Robina Gosensa, također izostalo, a sam se igrač javno požalio na tretman kojeg ima u reprezentaciji.

- Osjećao sam se kao gov**! Nagelsmann me nazvao i rekao: "Robine, stvarno mi je žao, ali ne mogu te povesti sa sobom. Stvarno vas cijenim, ali Unionova sezona ne ide vam u prilog". Sve sam podredio tome, Euro mi je san iz djetinjstva, a kad on nestane... Možda izgubite samopouzdanje. Plakao sam odmah nakon izbornikovog poziva, zatim sam nazvao suprugu i rekao joj: "Dušo, nisam uspio". Zajedno smo plakali oko dvije minute. Još uvijek sam ljubitelj nogometa i reprezentacije. Imam nešto vremena da progutam ovo razočaranje - rekao je Gosens koji je do sada za Njemačku odigrao 20 utakmica i postigao dva gola.

