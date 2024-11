Izašle homofobne poruke zatvorskih čuvara o legendi. Glasnogovornica poručila da je to odvratno

Legendarni njemački tenisač i osvajač šest Grand slam naslova, Boris Becker, jedan dio zatvorske kazne odslužio je u zloglasnom zatvoru Wandsworth, londonskoj ustanovi staroj oko 170 godina punom prljavštine i štakora. Preko 1300 zatvorenika svoje kazne izdržava u njemu, na toaletima nema privatnosti, a dio zatvorenika je u ćelijama zaključan čak po 22 sata dnevno.

Ugledni medij The Times nedavno je objavio poruke zatvorskih čuvara, koji su se putem WhatsAppa dopisivali i komentirali Beckera. Jedan je napisao da je Becker 'izgledao uplašeno kada je došao', drugi ga je pitao 'jesi li mu dao bekend' misleći na udarac, pa dodao da bi on to 'volio vidjeti', dok je jedna od poruka glasila 'Noćas će sigurno vidjeti nove loptice'.

Oko 30 zaposlenika zatvora bilo je u grupi na WhatsAppu, gdje su dijelili, prema The Times, homofobne i grozne komentare o Nijemcu koji je pušten na slobodu u prosincu 2022. godine. Beckerov odvjetnik poručio je kako slavni tenisač nije znao za spomenuto dopisivanje te je dodao da su se čuvari prema Borisu odnosili s poštovanjem. Glasnogovornica zatvora Wandsworth opisala je ponašanje čuvara degutantnim te poručila da su dvojica otpuštena prošle godine kada su otkrili sadržaje poruka.

Visoki londonski sud proglasio je Beckerov bankrot 21. lipnja 2017. godine jer je to zahtjevala banka, također, bio je dužan otkriti svu imovinu koju ima na raspolaganju. Dugovi trostrukog prvaka Wimbledona u trenutku stečaja bili su procijenjeni na ogromnih 50 milijuna funti. Već se ranije tvrdilo da Beckera po izlasku iz zatvora čeka nova zatvorska kazna.