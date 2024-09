Iz Osijeka prekinuli šutnju, pao odgovor na škakljivo pitanje: 'Taj mladić ozbiljno si je pucao u koljena'

Jedan bod u pet utakmica dosadašnji je saldo ove sezone za Osijek. Klub koji je s velikim ambicijama, kako domaćim, tako i europskim ušao u novu kampanju već se na samom njenom početku krenuo suočavati s nedaćama koje su ga zadesile. Svlačionica je ovoga ljeta bitno provjetrena, otišao je dvaput najbolji strijelac HNL-a Ramon Mierez, a novi igrači dosad uglavnom nisu opravdali očekivanja. Osijek kritiziraju i navijači, a prvi na meti je sportski direktor Jose Boto.

Dugo se nitko iz uprave Osijeka nije javljao, a šutnju je u intervjuu za Sportske novosti odlučio prekinuti direktor kluba Vlado Čohar.

- Svi mi koji volimo Osijek ne možemo biti zadovoljni, jer smo imali sasvim druga očekivanja. Kada smo u siječnju krenuli s Joseom Botom, koji je veliko nogometno ime, ni u ludilu nismo pomislili da ćemo već tako brzo imati deja vu prošle dvije sezone. Zaslužujemo da ljudi budu nezadovoljni i da nas kritiziraju, ali mislim da je NK Osijek izuzetno dobro organiziran klub, financijski stabilan i vjerujem da smo na pravom putu, da se možemo vratiti na pravi smjer te s nekoliko pobijediti vratiti vjeru jedni u druge - rekao je Čohar koji je usto i stao u obranu portugalskog sportskog direktora.

FOTO Ovdje živi hrvatska elita: U nestvarnom luksuzu u centru Zagreba uživaju Dalić, Kramarić, Petir...

- Ako ćemo suditi na temelju rezultata na terenu onda je vrlo lako donijeti drugi zaključak, no moram reći da je jako veliki rad učinjen u pozadini. On nije pao s Marsa, njegova i naša vizija dugoročne strategije su se poklopile... Naravno s aspekta trenutnih rezultata bilo bi očekivano reći: "Što to radiš, čovječe?", ali dugoročno vjerujemo da će ovo donijeti pozitivan rezultat. Također, za razliku od prošlih sezona ne želimo olako trošiti ljude, jer se pokazalo da sve te promjene i pogreške nisu donijele ništa novo. Vjerujemo da je ovo dobar odabir na početku novog četverogodišnjeg ciklusa, iako je tajming za izgovoriti tu rečenicu loš. No, prvenstvo ima 36 kola i svatko zaslužuje više vremena i podrške da bi mu se moglo suditi. Mislite da je nama i vlasniku jednostavno trpjeti ove, najgore moguće, šokove - dodaje.

Kako će klub reagirati na najnovije izjave mladog vratara Nikole Čavline? Mladi hrvatski reprezentativac oštrim je istupom zgrozio navijače, ali i upravu.

- To je u domeni sportskog direktora, a mislim da je to katastrofa. No, puno veći problem za tog mladog dečka bit će povratak u svlačionicu nego na koji način će sportski direktor prema njemu administrativno pristupiti. Kolokvijalno, ozbiljno si je pucao u koljena - smatra Čohar.

Prokomentirao je i navode iz kuloara o tome da je Osijek na prodaju:

- Danas je novo normalno da se informacije dobivaju na forumima i društvenim mrežama. Međutim, postoje ljudi kao što je naš glavni sponzor koji je sa svojim biznisima toliko razgranat da bi bilo izuzetno neozbiljno i deplasirano da mi iz perspektive NK Osijek uopće možemo znati koji su njegovi dugoročni planovi i poslovne ekspanzije, rekao je Čohar uz dodatak:

- Mi smo klub, koncentrirani smo na ovo što radimo, a on ovaj projekt izuzetno ozbiljno doživljava i sigurno ne zaslužuje da se s njegovom imovinom tako trivijalno debatira. Nema nikakve naznake od njegove strane da uopće o tome razmišlja, da ima ponudu, da je to tema i da je ikada bila tema.