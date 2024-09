Sportski direktor je dokazani lažov i prodavač magle, uništio je sve dobro u Osijeku

Kolić - Guedes, Duarte, Bralić, Jurišić - Cokaj, Nejašmić, Prekodravac - Matković, Mierez, Lovrić. Tako je u nekolicini utakmica protekle sezone izgledala prva postava Osijeka. Dapače, nije to neka prva postava koja protivnicima utjerava strah u kosti, ali je prva postava koja je prilično uvjerljivo bila za četvrto mjesto i plasman u Europu.

Gdje su sad svi ti igrači? Ramon Mierez je otišao u Al Jaziru, Andre Duarte u Ujpest, Slavko Bralić u Celje, Franko Kolić u Muru, Marin Prekodravac u Šibenik, Enis Cokaj u Levadiakos, Kristijan Lovrić u Amed, a posljednji i posebni udarac za navijače Osijeka zadao je odlazak Darka Nejašmića u Sharjah, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlje u koju je ovog ljeta otišao i prošlosezonski najbolji strijelac lige Mierez.

Tako sad prvih 11 Osijeka izgleda otprilike ovako: Malenica - Omerović, Hasić, Jelenić, Jurišić - Jugović, Dantas, Pušić - Bukvić, Jakupović, Matković. Usporedite ovo s početnom postavom iz prošle sezone i svima je jasno da je riječ o nemjerljivo velikom padu u odnosu na proteklu sezonu.

Da odmah razjasnimo, nije tu stvar manjka sreće ili nemogućnosti pravljenja poteza na tržištu. Naime, sportski direktor kluba Jose Boto, koji je početkom godine dočekan kao neki svemogući spasitelj, je po onome što dosad možemo vidjeti katastrofalno birao igrače u prijelaznom roku. Nije bio u situaciji gdje je nakon gubljenja velikog broja igrača dobivao pojačanja na kapaljku, već je imao odriješene ruke za dovođenje brda igrača, a najbolje to pokazuje podatak da je Osijek uz Dinamo jedini klub koji je ovog ljeta plaćao značajne odštete za novopridošle igrače.

Idemo vidjeti kog je to Boto doveo ovog ljeta i kakvima su se, barem zasad, pokazali. Veznjak Marko Soldo je doveden na posudbu iz Dinama kao veliko pojačanje te je ušao u Osijek kao prvotimac, no već je sada na klupi. Kreativac Pedro Lima je stigao u Osijek iz Norwicha i najavljen je kao veliko pojačanje za prvih 11, ali ubrzo je izgubio mjesto u prvih 11 te se doima izgubljenim i kad je na terenu, uglavnom blokiravši udarce svojih suigrača prema suparničkom golu. Emin Hasić, Šveđanin porijeklom iz BiH, je doveden kao važna stoperska opcija za prvih 11 iz Varnama, a tko god je gledao utakmice i vidio što on radi na terenu se, zaista bez onog 'birtijaškog pretjerivanja', ima pravo zapitati kako je moguće da je riječ o profesionalnom nogometašu. Krilni napadač Ricuenio Kewal koji je došao iz mlađih kategorija nizozemskog AZ Alkmaara ne može ni prismrdjeti udarnoj postavi, a spomenuti niz pretvaranja iz prvotimca u rezervu dočekala je i Švicarca Kemala Ademija koji je u posljednjih pet sezona zabio svega osam pogodaka, dakle oko 1,5 po sezoni. Ako ste ga ove sezone gledali na HNL travnjacima, znate i zašto mu je prosjek takav.

A tek dolazimo do priče s vratarom Nikolom Čavlinom, mladićem koji je prošle sezone u Lokomotivi uistinu bio jedan od najboljih vratara lige. Otkako je došao u Osijek, Čavlina je već sad u početku sezone nanizao pet nevjerojatnih kikseva koji su doveli do protivničkih pogodaka. Navijači Osijeka su ga više puta izviždali, a u posljednjoj utakmici je prebačen na klupu. Umjesto njega je priliku dobio iskusni Marko Malenica i fenomenalno branio protiv Hajduka. Čavlina se nedavno u intervjuu za Sportske novosti išao opravdavati za greške činjenicom da je griješio zato što ga "talijanski trener vratara najednom uči svemu suprotnom od onoga što je učio u zadnjih 12-13 godina" i da će "od sada slušati samo sebe". U redu, možda postoje neki mehanizmi u stožeru koji nisu dobri ili nemaju smisla, no oni ne mogu biti opravdanje za onakve greške. Dragi Nikola, sigurno te talijanski trener vratara nije učio da ti lopta ispada iz ruke. Uz to sve je još rekao i da su nekad "suigrači krivi jer ne pokupe loptu nakon njegovog kiksa". Tako sigurno neće održati dobru energiju u svlačionici, a takva izjava zapravo nema nikakvog smisla jer da nije bilo njegovih apsolutno nepotrebnih kikseva, ne bi bilo ni potrebe za reakcijom suigrača.

Nabrojali smo već šest "pojačanja" od kojih je zasad svako unazadio Osijek, a jedini igrač koji je stigao i koji je zadržao standardno mjesto u prvih 11 je Luka Jelenić, stoper koji je stigao iz Varaždina. Među pojačanjima Osijeka vjerojatno se iskazao najboljim, ali uistinu nije ni blizu razine koju su prošle sezone pružali Duarte i Bralić. U završnici prijelaznog roka je Boto, unatoč tome što je rekao da su mladi igrači i akademija najveća snaga Osijeka, doveo dva slobodna igrača starija od 30 godina, 33-godišnjeg istrošenog Portugalca Hernanija te 34-godišnjeg niželigaškog talijanskog braniča Alessandra Tuiju. Uz njih dvojicu doveo je i mladog veznjaka Benfice Tiaga Dantasa te potentnog austrijskog golgetera Arnela Jakupovića, i oni se na prvu čine obećavajućima, ali s ovako lošim rezultatima prijelaznog roka sportskom direktoru iz Portugala nije lako vjerovati.

sportski direktor Osijeka Jose Boto, trener Osijeka Federico Coppitelli

Nije mu lako vjerovati ni zbog činjenice da je u više navrata potpuno lagao javnost i navijače Osijeka. Navest ćemo samo par primjera. Nakon što je potpisao pet pojačanja u prvom danu prijelaznog roka Boto je rekao da će klub, što god se dogodilo, maksimalno dovesti još jednog igrača. Na kraju su ih doveli još šestoricu, ukupno 11, te vidimo kako se većina njih pokazala. Nadalje, Boto je obećao navijačima Osijeka da Nejašmić neće biti prodan iz kluba. Odlaskom Miereza Neja je postao najbolji igrač Osijeka i navijačima je to obećanje puno značilo, no na kraju je Nejašmić danas otišao, a obećanje ostalo ludom radovanje. Od svega toga nismo ni naveli onu izjavu za strane medije gdje je rekao da je Osijek bio amaterski klub kad je u njega došao, rekavši to u trenutku kad je pod njegovim mandatom Osijek pao s četvrtog na deveto mjesto ligaške ljestvice. U najmanju ruku - zanimljiv tajming.

Kao sportski direktor s renomiranim rezimeom iz Benfice i Šahtara Boto je imao odriješene ruke u dovođenju igrača, ali i u dovođenju trenera, što nas dovodi do još jedne njegove očite laži. Navijačima Osijeka je najavljivao da će se ovaj projekt nastaviti sa Zoranom Zekićem, trenerom kojeg je Boto i zatekao u klubu, a na kraju je Zeka dobio nogu čak i prije završnice sezone te sad ima sjajan početak sezone na klupi Sarajeva. Koga je doveo umjesto dokazanog HNL stručnjaka? Čovjeka koji nije imao nijednu utakmicu kao trener u seniorskom nogometu, Talijana Federica Coppitellija.

Iskreno, ne možemo trenera Osijeka kriviti za sve ovo što događa, uzevši u obzir da Osijek trenutno objektivno ima kadar za borbu za ostanak u HNL-u, no isto tako je očito da 39-godišnjak jednostavno nije dorastao zadatku. Slaven Belupo nakon jednog boda u pet utakmica otpusti Ivana Radeljića s mjesta trenera, a Osijek nakon identičnog učinka ostavlja Coppitellija na poziciji trenera. Vrlo zanimljivo da je Slaven, koji se već godinama bori za ostanak, nezadovoljniji sa samo jednim bodom nego li Osijek, klub na čvrstom drugom mjestu u državi što se tiče financija i stabilnosti.

Ukratko, "veliko pojačanje" dolaskom Josea Bota trenutno se ispostavlja kao apsolutni promašaj, a Osijek izgleda kao ona Rijeka koja je s trenerom Serseom Cosmijem i raznim strancima te poluproizvodima poput Alvareza i sličnih visjela oko posljednjeg mjesta HNL ljestvice. Samo je pravo pitanje hoće li Osijek dobiti svojeg Sergeja Jakirovića koji će dovesti mlade domaće dečke da spase sezonu i vrati ih u europska mjesta. Zasad se čini da je takvo što gotovo pa nemoguće, bez obzira što je riječ o klubu koji ima fenomenalne uvjete i infrastrukturu. Kad je okruženje negativno i loše, puno lažova i ljudi koji za svoje greške okrivljavaju nekog drugog, teško da možete ići naprijed jer vrtlog negative samo jača.

Ako ništa drugo, ovo je ogromna prilika za klubove poput Varaždina, Istre i Lokomotive da se trgnu i da pošto-poto krenu agresivno ganjati četvrto mjesto koje vodi u Europu. Osijek trenutno (ne samo rezultatski) izgleda da je bliže drugom rangu hrvatskog nogometa nego li plasmanu u kvalifikacije za Europu.