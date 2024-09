VIDEO Bivši HNL-ovac doživio tešku prometnu nesreću u Mostaru. Sudario se s kamionom

U prijepodnevnim satima došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali kamion i automobil. Do sudara je došlo u blizini mosta Begića i Begovića na magistralnom putu M17 u smjeru prema Mostaru. Srećom, nije bilo teže ozlijeđenih, a promet je bio zaustavljen do završetka policijskog očevida, javljaju BiH mediji.

Jedan od sudionika ove nezgode bio je nogometaš sarajevskog Željezničara i nekadašnji prvotimac Osijeka Amer Hiroš, koji se sa suprugom vraćao s mini odmora. Hiroš, 28-godišnjak, koji je na Grbavicu stigao iz Osijeka početkom godine, upisao je ove sezone pet nastupa u Premijer ligi BiH i važna je karika u novom klubu.

Hiroš kao i većina njegovih suigrača, dobio je malo odmora s obzirom na to da slijedi reprezentativna pauza i da će Željo svoj idući susret odigrati tek za dva tjedna. BiH ofenzivac stigao je iz Mladosti iz Kaknja u Osijek i ondje se očekivalo mnogo više nego što je pružio u bijelo-plavom dresu. Jedno vrijeme proveo je u Šibeniku na posudbi. Video možete pogledati OVDJE.