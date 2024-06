Ivković i Ješe o golu koji je skupo stajao Hrvatsku: Jedna je odluka bila kobna

Hrvatska nogometna reprezentacija je u trećem kolu grupne faze Europskog prvenstva najvjerojatnije izgubila šanse za plasman u osminu finala. Da vi vatreni prošli trebaju se poklopiti čak četiri utakmice, a bitan faktor je i gol razlika. U susretu Hrvatske i Italije zabio je Luka Modrić u 55. minuti i Mattia Zaccagni u 98. minuti. Hrvatska je tako ostala na dva boda, drugoplasirana Italija ima četiri, dok su Španjolci uz tri pobjede na devet bodova. Tomislav Ivković i Vedran Ješe komentirali su utakmicu protiv Italije u studiju HRT-a.

"Vidimo Calafiorija, Brozović ga napada umjesto da stane, Gvardiol iz ne znam kojih razloga ispada već na 40 metara. Šutalo ga tu mora skinuti, a nema ga nigdje. Juranović usporava kad je vidio da Šutalo ide na loptu jer je mislio da će je Šutalo uzeti klizećim startom ili već nekako. Juranović ne zatvara kao zadnji, da lopta ne prođe. To je ono što su nam treneri govorili", rekao je Ivković o akciji koja je zaključila utakmicu.

GALERIJA Razočarenje, tuga i utješni zagrljaji. Fotografije pričaju sve emocije s terena nakon utakmice s Italijom

"Sad izgleda kao da imam 200 godina, ali treneri su nam govorili 'bez obzira na kvalitetu suigrača, uvijek moraš očekivati da će pogriješiti'. Ako ne očekuješ grešku, ne možeš reagirati, a to se upravo dogodilo na ovoj utakmici", zaključio je Ivković, a nekoliko primjedbi imao je i Ješe.

"Tajming i forma naših igrača nisu bili idealni za ovaj Euro. Možda bih kao najveći razlog naveo stavljanje Gvardiola na beka, čime smo izgubili igrača koji je u Kataru bio najbolji branič, a ovdje je postao prosječan bek. Nismo dobili ni obranu, a niti beka. To je moje mišljenje. Mislim da smo puno više mogli dobiti s Gvardiolom iz te prve trećine, gdje on može probiti prvu liniju. Kod nas to nije mogao raditi kao u Cityju, kod nas je drukčija koncepcija igre", zaključio je bivši igrač Zagreba i Dinama koji je dvaput nastupio i za vatrene.

VIDEO Navijači Hrvatske razvili najveću zastavu u Leipzigu: Dugačka je čak 107 metara