Ivica Kostelić za VL objasnio zašto je prihvatio potpuno neočekivani posao. Mnogi su iznenađeni

NNeposredno prije udarnog natjecateljskog vikenda u najslavnijem austrijskom skijalištu Kitzbühelu (superveleslalom u petak, spust u subotu, slalom u nedjelju), Ivica Kostelić bio je VIP uzvanik gala priredbe nazvane Kitz Legends Night. A to događanje austrijski organizatori etiketirali su kao "The most legendary Party for legendary people".

A ondje se, u hotelu Grand Tirolia, moglo vidjeti jako puno skijaških legendi kao što su Franz Klammer, Michaela Dorfmeister, Maria Hoefl Riesch, Benjamin Raich, Marlies Raich (djevojački Schild) i niz drugih možda manje slavnih, ali također skijaša najviše svjetske klase.

A jedan takav je svakako i Ivica Kostelić koji je jedan od tri rekordera Kitzbühela jer, uz Marca Girardellija i Didiera Cuchea, ima 11 postolja, jedno više od Pirmina Zurbriggena i Kjetila Andrea Aamodta, a dva više od legendi poput Ingemara Stenmarka, Hermanna Maiera i Lassea Kjusa.

A kao takav Ivica u ovom slavnom skijalištu ima i svoju gondolu i stalni je gost spomenute gala večere, ali ne kao netko tko će se samo ukazati i ubrati lovorike za nezaboravnu karijeru već i netko tko sadržaj večeri čini zabavnijom. Naime, Ivica je i ovom prilikom svirao kao član neformalnog benda "Masters of Disaster" koji se okuplja po potrebi, a čine ga bivši skijaši.

- Bilo je ovo četvrti put zaredom da sviramo. Srž benda su bivši kanadski spustaš Jan Hudetz na bubnjevima, serviser Matteo Malusa na basu i ja na gitari a znaju nam se pridružiti i bivša austrijska skijašica Elisabeth Goergl te moj svojedobni švedski konkurent Andre Myhrer. Ovom prilikom je s nama svirao bivši talijanski spustaš Silvano Varettoni koji je nadomjestio Hudetza kojem je supruga rađala pa nije mogao biti s nama - rekao nam je Kostelić.

Kad smo već kod svirke, nakon dvije slalomske pobjede u nizu, naša najbolja skijašica Zrinka Ljutić izjavila je da bi voljela zasvirati s Ivicom na nekoj od pozornica Svjetskog kupa.

- Neću reći da smo mi to isplanirali, ali to kao ideja postoji i našim mislima. I daj Bože zdravlja, to ćemo i ispuniti.

Ovaj razgovor vodili smo za vrijeme Ivičina obiteljskog skijanja u Italiji na kojem je Ivica sa suprugom Elin, blizankama Janom i Katom i starijim sinom Ivanom.

- Leon je ostao s tetom u Zagrebu zbog nekih utakmica koje ima sa svojim klubom.

A riječ je o kikićima Nogometnog kluba Maksimir koji je s ponosom predstavio veliko pojačanje u svojoj školi nogometa, a to je Ivica Kostelić koji je postao suradnik za kondiciju u tom klubu. s obzirom na to da su odmah osvanuli naslovi u stilu "zaokret u karijeri", "legendarni skijaš mnoge iznenadio izborom", "Ivica Kostelić preuzeo posao u nogometu" zamolili smo ga da nam sam pojasni o čemu se tu radi.

- Kao prvo, moj osmogodišnji sin Leon i desetogodišnji Ivan, treniraju u NK Maksimir i ja sam se tamo pridružio kao volonter. Razgovarao sam s vodstvom kluba jer sam, gledajući kako ti klinci treniraju, procijenio da se taj program može malo poboljšati. I tako smo dogovorili da isprobamo jedan koncept, za sada s jednim godištem a to je s djecom rođenom 2014. godine. A ako se taj pilot projekt pokaže uspješnim on bi se prenio i na druga godišta u kojima također dosad nije postojao kondicijski program.

Dakako, s obzirom na bogatstvo njegovih interesa (skijanje, jedrenje) i obveza koje uz to idu, neće Ivica svaki dan dolaziti u spomenuti nogometni klub.

- Radit ću to kada budem tu, na raspolaganju, i bit će mi veliko zadovoljstvo jer svi znamo da je za izgradnju novih sportaša najvažnije kako se i koliko s njima radi između 10. i 15. godine. Jer, u tim dobnim kategorijama se stvaraju budući vrhunski sportaši. Drago mi je da ću moći tome pridonijeti i to kroz prizmu vlastite djece koja su se odlučila za momčadski sport u kojem ovise i o suigračima i kompletnoj momčadi koja također treba biti kvalitetna.

Na kojim pozicijama igraju mali Kostelići?

- Leon je vratar i to mu jako dobro ide. Ja sam ga pokušavao zainteresirati za igru, no no sam veli da želi biti vratar. Ivan pak najčešće igra na desnom krilu ili desnom beku - ispričao nam je Ivica.