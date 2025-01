Bullhit spojio Ivicu Kostelića i Davora Gopca! Poslušajte pjesmu posvećenu našoj Snježnoj kraljici

Antena Zagreb ima novi Bullhit – ovoga puta Luka Bulić inspiriran je nevjerojatnim uspjehom naše mlade skijašice Zrinke Ljutić. Stihove Go Zizi go, go!…Zrinka će biti Snježna kraljica, Zrinka bu bila kao Janica…zajedno su otpjevali i odsvirali Luka, legendarni hrvatski skijaš Ivica Kostelić, te Davor Gobac čija Frida, je također poslužila kao inspiracija.

Hrvatska skijaška senzacija, 20-godišnja Zrinka Ljutić, pobjedom u slalomskoj utrci Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori, nakon trijumfa u austrijskom Semmeringu jasno je pokazala da je spremna preuzeti vodeću ulogu na svjetskoj skijaškoj sceni te je postala nova sportska zvijezda koja oduševljava cijelu Hrvatsku!

Luka Bulić poznat po tome što svojim pjesmama odaje priznanje uspjesima naših sportaša, inspiriran fantastičnim rezultatom Zrinke Ljutić odlučio je napraviti pjesmu koja će dodatno "zapaliti" sportsku euforiju.

" Inspiracija je prilično jasna, dvije slalomske pobjede Zrinke Ljutić. Sretan sam što su se Gobac i Ivica odmah odazvali da otpjevaju sa mnom Bullhit, a na kraju je ispalo i da je Ivica veliki fan Psihomodo Popa, a nikad se dosad nije upoznao s Gopcem pa je vibra bila vrh!!" poručio je Luka.

Pjesma posvećena nevjerojatnoj mladoj hrvatskoj skijašici zasigurno će doprinijeti održavanju pozitivne energije, te potaknuti ljubitelje sporta da još jače navijaju za našu najbolju skijašicu - Go Zizi, go, go!

