Ivanišević više nije trener ponajbolje tenisačice svijeta. Evo zašto je otišao hrvatski velikan

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević više nije trener kazahstanske tenisačice Elene Ribakine. Ivanišević je na svom Instagram profilu objavio poruku: 'Nakon našeg probnog razdoblja koje je završilo na Australian Openu, želim Eleni i njezinom stožeru poželjeti sve najbolje u budućnosti.' Inače, Ribakina je sedma tenisačica svijeta, a Ivanišević je bio njezin trener od 1. studenog prošle godine.

Podsjetimo, Ribakina je u ponedjeljak ispala na Australian Openu nakon poraza od Amerikanke Madison Keys, a na press konferenciji nakon meča otkrila je da će s Ivaniševićem popričati o zajedničkoj budućnosti.

- Morat ćemo razgovarati. Surađujemo tek od početka ove predsezone, prošli smo svega nekoliko turnira. Privikavamo se na zajedničku suradnju, definitivno ćemo morati razgovarati i o nadolazećem rasporedu.

Goran Ivanišević je uoči turnira također odao da će budućnost biti vrlo neizvjesna.

- Za sada sam tu, a što će biti u sljedećim danima - ne znam - izjavio je najbolji hrvatski tenisač svih vremena.

Ribakina je početkom 2025. godine iznenađujuće objavila da u stožer vraća 37-godišnjeg Stefana Vukova, s kojim je surađivala pet godina. Povratak Vukova bio je veliko iznenađenje za teniske fanove, nakon što je insajderka Sofija Tartakova u rujnu objavila da je Ribakina prvi put prekinula njihovu suradnju zbog odnosa koji nije bio ispravan te dodala da ju je navodno stalno gazio, doslovno cijedio sve iz nje.

Dva dana nakon što je Ribakina vratila Vukova u svoj tim, WTA ga je suspendirao i pokrenuo istragu o navodnom kršenju kodeksa ponašanja. Ribakina je tada branila Vukova, a na sinoćnjoj konferenciji za medije nakon poraza pitali su je kako je na nju utjecalo to što nije imala Vukova u trenerskom stožeru tijekom Australian Opena.

- Ovo nije situacija u kojoj želim biti. Naravno, želim u stožeru imati one ljude koje želim, ali nisam to mogla promijeniti. Pokušala sam se fokusirati na svoje mečeve. Razgovarala sam s njim, a imam i Gorana. To je utjecalo na to kako sam igrala danas - rekla je Ribakina.