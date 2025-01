VIDEO Đoković iznenada naletio na Gorana Ivaniševića, kamere ulovile njihov susret

Prije nešto manje od godine dana Novak Đoković i Goran Ivanišević raskinuli su višegodišnju suradnju. Hrvatska legenda od ožujka nije trener ponajboljem tenisaču svih vremena. Suradnja Ivaniševića i Đokovića započela je u prvom tjednu Wimbledona 2019. godine. Od tada su zajedno upisali mnoge uspjehe i premostili brojne prepreke, od kojih se najviše ističu diskvalifikacija s US Opena i izbacivanje iz Australije. Tijekom suradnje osvojili su osam Grand Slamova. Hrvat je kao igrač bio poznat po sjajnim servisima, a upravo je na njima puno radio tijekom suradnje s Đokovićem.

U zadnje vrijeme Ivanišević radi kao trener sedme igračice svijeta, Kazahstanke Jelene Ribakine. I Ivanišević i Đoković još se uvijek nalaze u Wimbledonu. Đoković je danas pobijedio Čeha Jirija Lehečku s 3:0 u setovima i prošao u četvrtfinale u kojem će igrati protiv sjajnog Španjolca Carlosa Alcaraza. Ribakinu večeras očekuje susret osmine finala protiv Madison Keys, no pitanje je hoće li ga igrati zbog ozljede.

Ivanišević i Đoković susreli su se u hodnicima Australian Opena nedugo prije početka njegovog meča s Lehečkom. Razgovor je trajao vrlo kratko, oko minute. Razišli su se uz osmjeh, a nije tajna da su i dalje u vrlo dobrim odnosima. Đokovićev glavni trener sada je Andy Murray, član nekadašnje Velike četvorke s Đokovićem, Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom.

Nole arrives with Charlie and meets Goran. The king of Melbourne is in the house ❤️pic.twitter.com/jF41uWnS1a