Ivanišević otkriva kako je raditi s Đokovićem: Ljudi misle da je lako s njim, ali...

Goran Ivanišević kasnije danas ulazi u tenisku Kuću slavnih u Newportu pa je na meti medija, s kojima iskreno razgovara o svemu. Kao što smo mogli čuti, progovorio je o borbama u glavi prije osvajanja Wimbledona 2001., a sad se osvrnuo na rad s Novakom Đokovićem.

Ljudi su dojma da kad ste trener najboljem na svijetu, ništa nije teško. Ali...

- Moram biti iskren, to je veoma stresno. Ljudi misle da je lako raditi sa Novakom, ali nije. Dat ću vam moj posao na tjedan dana pa ćemo poslije vidjeti da li biste željeli vratiti mi ga ili ne - otkriva Ivanišević i dodaje:

- Naravno da je velika stvar kada radite s tako velikim sportašem, ali je u isto vrijeme veoma zahtjevno. Finale nije dovoljno, morate pobjeđivati, računaju se samo pobjede, Grand Slamovi. To je veliki stres. Ipak, to sam izabrao, to volim i to me gura da budem bolji kao trener i kao osoba. Uživam u tome.

Bez obzira, na kraju je ipak naveo da mu je bilo lakše igrati nego trenirati. Iako...

- Ispada da ću kao trener biti uspješniji jer sam imao privilegiju raditi s igračima koji osvajaju Grand Slam turnire - ističe Ivanišević.