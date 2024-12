Ivana Habazin objavila oproštaj nakon poraza u meču karijere: 'Život je poseban dar od Boga'

U borbi objedinjenja pojaseva velteraških prvakinja po organizacijama WBC i IBF održanoj u Liverpoolu, Ivana Habazin izvukla je lošiji kraj priče. Najbolja hrvatska boksačka profesionalka izgubila je na bodove (92:99, 91-99, 90-100) od 40-godišnje Engleskinje Natashe Jonas pa će tako kući bez pojasa.

Nažalost, obistinile su se prognoze da je Jonas favoritkinja i dogodilo se da je Ivana primila, i stoički i junački podnijela, niz teških udaraca u glavu a da suparnicu ipak nije uspjela ozbiljnije uzdrmati. A kako je borba odmicala sve što joj je preostalo bio je pokušati protivnicu nokautirati što joj nije pošlo za rukom.

Nedugo nakon završetka borbe, naša najbolja boksačica objavila je kraj karijere na svom Instagram profilu.

- Prije svega čestitam Natashi Jonas na njenoj pobjedi! Nadalje, željela bih objaviti da je ovo bila moja posljednja borba. Želim se zahvaliti svome timu, trenerima, obitelji, mojim prijateljima i svima koji me podržavaju, koji su me podržavali kroz ovih 14 i pol godina. Ovo putovanje imalo je uspone i padove, suze, užitak i sreću. Imala sam 30 borbi i osvojila četiri svjetske titule, a na kraju sam i više nego ponosna na taj uspjeh. Želim se zahvaliti WBC-u, WBA-u, IBF-u i IBO-u na prilikama da se borim za njihove titule, a više sam nego ponosna što sam mogla biti njihova prvakinja! Boks me naučio puno toga, ali život je poseban dar od Boga. Uzbuđena sam vidjeti gdje će me sljedeće poglavlje mog života odnijeti. Bog vas blagoslovio sve! - napisala je na Instagramu.

